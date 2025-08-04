Самая новая модель АВТОВАЗа — первое знакомство с практичной версией

Представлен серийный универсал Лада Искра SW

Официальный старт производства семейства Искры в составе седана, универсала и кросс-версии был дан 19 апреля. В июле объявили цены: от 1,25 млн рублей за седан без кондиционера до 1,8 млн за полностью упакованный SW Cross. Самый доступный седан с вариатором – 1,47 млн рублей.

Что внутри

Салон Искры скроен исключительно из жесткого пластика, однако ощущения дешевого не производит. В нем уютно, он достаточно современный (с поправкой на стоимость машины, разумеется).

За обогрев сидений и лобового стекла, выключение парктроника и ESP, аварийную сигнализацию и центральный замок отвечает ряд крупных клавиш по центру панели. Под ними – удобный блок управления микроклиматом из трех крутилок. Шайба перенаправления воздушных потоков слегка заедает при вращении, но других огрехов не замечено.

Лада Искра SW

Дисплей медиасистемы вынесен из панели вперед. На мой вкус, при его диагонали экран можно было бы оставить встроенным, как на Весте в средних комплектациях.

Сама система с онлайн-сервисами Яндекса работает шустро. Здесь стоит ее новая итерация: оптимизация явно пошла на пользу.

Полностью цифровой приборки не будет. Между двумя циферблатами спидометра и тахометра расположен большой дисплей. В отличие от китайских машин, информация на него выводится крупно и максимально наглядно. Придраться можно разве что к радиальной оцифровке шкал. Хотя, как ездящий на Весте почти 10 лет, могу сказать, что привыкаешь к ней быстро и перестаешь замечать эту особенность.

Система с онлайн-сервисами Яндекса у Лады Искры SW работает шустро. Блок управления микроклиматом.

Полностью цифровой приборки у Искры не будет.

Руль регулируется в двух плоскостях. В топовой комплектации он усыпан клавишами круиз-контроля, ограничителя скорости, аудиосистемы и включения обогрева руля. Сиденье тканевое, удобного профиля. Думаю, и в долгой поездке оно не разочарует. По личному опыту, кресло Весты я назвал бы почти лучшим в классе. Надеюсь, Искра здесь не сильно хуже.

Блок управления стеклами и зеркалами полностью новый. У передних стеклоподъемников есть авторежим. Потолочные плафоны установлены над обоими рядами сидений. И они светодиодные. А вот на верхних ручках сэкономили: нет ни одной. Карманы присутствуют во всех четырех дверных картах и на спинке пассажирского сиденья. Плюс большой бардачок: есть куда приткнуть мелкие вещи.

Салон Искры достаточно современный и ощущения дешевого не производит.

Проблем с зарядкой гаджетов не будет: на весь салон четыре ­USB-порта и одна 12‑вольтовая розетка. Практичное прорезиненное покрытие пола багажника Искры легко протереть тряпкой или помыть из шланга.

Жаль, что полноценного подлокотника с боксом нет, только откидная «жердочка» с водительской стороны. Она перекрывает два из трех подстаканников на консоли между сиденьями. При этом чуть ближе к рычагу коробки передач место есть, одну нишу можно было бы перенести туда.

К запасу пространства спереди вопросов нет. На втором ряду у рослого пассажира почти не остается зазора между коленями и спинкой переднего сиденья. Впрочем, в Гранте его вообще нет. Тут Искра логично вписывается между ней и более крупной Вестой. Обогрев есть и у крайних задних мест: зимний пакет достался Искре без каких-то сокращений.

Заявленный объем багажника универсала – 480 л. В точности как у Весты. Уровень пола сильно ниже порога. Для погрузки-разгрузки тяжелых вещей это минус, зато огромный плюс к объему. Большой объем единым пространством удобнее и важнее, чем отдельное подполье, куда влезут только мелкие вещи. Полка жесткая, двухсекционная.

Проектировщики Искры отлично проработали багажник. На крышке – сразу две ручки для закрывания. Привет китайцам, которые в отсутствие электропривода часто считают их ненужной мелочью. Слева – специально спроектированная ниша для бутылки со стеклоомывателем.

Пол на вид самый обычный. Но есть секрет: он двухслойный. При необходимости перевезти что-то грязное ворсовый слой можно сдвинуть вперед. Под ним – практичное прорезиненное покрытие, которое легко протереть тряпкой или помыть из шланга. Запасное колесо полноразмерное, и это правильно.

Лада Искра SW

Лада Искра будет выпускаться с тремя силовыми установками. К базовому восьмиклапанному мотору 1.6 на 90 л. с. прилагается 5‑ступенчатая механика. Его 16‑клапанный собрат мощностью 106 сил будет сочетаться со 6‑скоростной «ручкой» или вариатором.