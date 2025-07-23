Товарная Lada Iskra в топ-версии — смотрим, что есть в салоне!

Максим Кадаков оценил удобство салона Lada Iskra в комплектации Techno

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков провел первый обзор товарного экземпляра седана Lada Iskra в комплектации Techno. В частности – остановился на эргономике и оснащении интерьера. Вот основные тезисы:

посадка за рулем гораздо удобнее, чем в Гранте, но недотягивает до Весты;

мультимедийный экран имеет диагональ всего 8", но сам комплекс сделан «с запасом»;

пластик жесткий даже в топе;

нет потолочных поручней, но есть крючки для одежды;

сзади человек высокого роста «сам за собой» садится впритык;

задний ряд имеет двухступенчатый обогрев;

общее ощущение от салона – позитивное: не «завтрашний день», но на хорошем уровне.

Напомним, цены на Искру начинаются с 1,25 млн рублей за самый простой 90-сильный седан на механике и без кондиционера.

Всего предусмотрено четыре комплектации, топ-версия Techno начинается от 1 579 000 рублей за 106-сильный седан с МКП (вариаторные – дороже), а цены на топовые кросс-универсалы уходят к 1,8 млн рублей. АВТОВАЗ начал продажи этих машин в Тольятти, Санкт-Петербурге и Москве 20 июля. На следующий день все автомобили первой партии были проданы. До конца года АВТОВАЗ планирует собрать 20-30 тысяч экземпляров новой модели.

Смотрим полный обзор машины от «За рулем»!