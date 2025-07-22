АВТОВАЗ раскрыл планы по сборке Lada Iskra в этом году

АВТОВАЗ планирует собрать 20-30 тысяч автомобилей Lada Iskra в 2025 году

АВТОВАЗ запланировал выпуск около 20-30 тысяч автомобилей Lada Iskra до конца 2025 года.

Об этом сообщил директор по продукту компании Олег Груненков во время открытого тест-драйва модели. Он также отметил, что количество производимых автомобилей будет варьироваться в зависимости от рыночной ситуации.

Ранее Максим Соколов озвучил ожидания по производству от 40 до 60 тысяч автомобилей нового семейства Iskra, с возможностью увеличения до 12 тысяч машин в месяц в будущем.

Производство новинки стартовало 19 апреля, а официальные продажи начались 20 июля. Автомобили собирают в Тольятти и на «Автозаводе Санкт-Петербург».

Lada Iskra представлена в трех вариантах кузова: седан, универсал и кросс-универсал. Для модели предусмотрены три типа двигателей: 1,6 л (90 л.с.) с 5-ступенчатой механической коробкой, 1,6 л (106 л.с.) с 6-ступенчатой механикой и 1,6 л (106 л.с.) с автоматической трансмиссией. Цены на модель стартуют от 1 249 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России предложили возмещать ущерб за затопленные ливнем машины.

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Источник: Autonews