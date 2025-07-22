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5 острых вопросов о медосвидетельствовании в 2025 году

«За рулем» объяснил, каким станет медосвидетельствование водителей с осени 2025

Большинству из нас рано или поздно предстоит столкнуться с медосвидетельствованием. Одни будут проходить проверку за дело, другие – для галочки, а третьи – по недоразумению. До недавнего времени процедура оставалась относительно предсказуемой. Но с 1 сентября 2025 года все это станет сложнее.

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В начале осени вступает в силу новый приказ Минздрава от 29.04.2025 N 262н, который заменит действующий приказ №993н. С новыми правилами у водителей появляется больше рисков столкнуться с правовой неопределенностью, затянутыми процедурами или попытками давления. Разбираемся с ключевыми заблуждениями, которые могут обернуться проблемами на дороге, в кабинете врача и в зале суда.

1. Правда ли, что теперь кровь могут взять у водителя без его согласия?

Да, это так. Если водитель находится в бессознательном состоянии или не может выразить свою волю, медики имеют право взять кровь на анализ без его согласия. Это касается подозрений на алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение.

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Раньше, если водитель был в тяжелом состоянии после ДТП (например, в коме или без сознания), медики не имели законного права брать у него кровь на анализ без согласия. Это создавало серьезные юридические пробелы: нетрезвые виновники аварий могли избежать ответственности, потому что доказательства опьянения не собирались должным образом.

Сейчас такая лазейка будет закрыта. Это важное нововведение – теперь ни одна авария не станет поводом уйти от ответственности из-за невозможности сдать анализ.

2. Почему согласие на медосвидетельствование называется «добровольным», если за отказ от подписи лишают прав?

Формально новый порядок вводит процедуру подписания добровольного информированного согласия на проведение освидетельствования. В документе детально расписаны все процедуры, их цели и возможные правовые последствия.

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Парадокс в том, что согласие называется «добровольным», но за отказ его подписать предусмотрены серьезные санкции. Фактически это равносильно отказу от прохождения освидетельствования со всеми вытекающими для водителя правовыми последствиями: лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф 45 тысяч рублей (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ). По сути, отказ – это косвенное признание нетрезвого состояния или употребления запрещенных веществ.

Подписание согласия в данном случае служит юридической защитой для медиков и инспекторов: оно фиксирует, что водитель был информирован и согласился с процедурой. То есть реального выбора здесь нет – «добровольное согласие» скорее формальность, чем свобода воли.

3. Чем грозит увеличение срока хранения анализов до 7 дней?

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Увеличение срока хранения биоматериалов до 7 дней – палка о двух концах. С одной стороны, у водителей появляется больше времени на обжалование результатов первичного освидетельствования, если они считают их неточными. Снижается риск потери доказательств из-за истечения срока годности биоматериалов.

С другой стороны, повышается вероятность привлечения водителей к административной ответственности. У медработников появляется больше времени на детальное исследование образцов и выявление следов запрещенных веществ с помощью дополнительных тестов.

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В зоне риска оказываются автомобилисты, принимающие рецептурные препараты, особенно психотропные (например, антидепрессанты), противоаллергические средства и обезболивающие. Некоторые из них могут содержать вещества, которые при химико-токсикологических анализах выявляются, а затем интерпретируются как присутствие запрещенных веществ или влияют на показатели опьянения.

Совет: если вы принимаете сильнодействующие лекарства, сохраняйте чеки на все приобретаемые препараты и возите с собой рецепты врачей. Тогда при необходимости вы сможете сразу доказать медицинскую обоснованность приема лекарств.

4. Можно ли отказаться от сдачи мочи и таким образом затянуть процесс медосвидетельствования?

Нет, теперь это бесполезно. Если в течение 30 минут после направления на химико-токсикологическое исследование водитель не сдает мочу, назначается забор крови (п.23 Приложения N 1 к приказу Минздрава № 262н):

23. Отбор образца биологического материала (крови) производится в следующих случаях:
1) если отбор образца биологического материала (мочи) не представляется возможным в связи с наличием у освидетельствуемого лица соматической патологии;
2) если в течение тридцати минут после направления на химико-токсикологические исследования освидетельствуемое лицо заявляет о невозможности сдачи мочи.

Раньше многие водители пытались оттянуть время в надежде, что алкоголь или запрещенные вещества покинут организм естественным путем, и им удастся избежать ответственности. Теперь эта возможность исключена, поскольку кровь дает более точные и однозначные данные.

5. Правда ли, что нарушители теперь смогут «за денежку» подменить кровь при сдаче анализов?

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На практике это практически невозможно. Биоматериалы хранятся в запечатанных пробирках с уникальными кодами, под постоянным температурным контролем и строгим учетом. Все нарушения тщательно фиксируются, а лаборатории контролирует Росздравнадзор.

Основная проблема – попытки сорвать забор крови или договориться с медиками до того, как пробы попадут в лабораторию. Чтобы не стать жертвой таких махинаций, водителю важно фиксировать все этапы процедуры – требовать копию протокола и, при необходимости, записывать ход процедуры на видео. Это создаст доказательную базу и снизит риск несправедливых обвинений.

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Вместо итога

Главное изменение нового порядка медосвидетельствования состоит не в ужесточении наказаний, а в закрытии процедурных лазеек. Система медосвидетельствования становится более справедливой и одновременно более жесткой к тем, кто пытается ее обмануть.

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При этом новые правила окажутся выгодными для законопослушных водителей. Увеличенный срок хранения анализов и детальное информирование о процедуре создают дополнительные возможности для защиты своих интересов в спорных ситуациях.

Эпоха, когда можно было договориться или обмануть систему, заканчивается. Новый порядок делает ставку не на устрашение водителей размером штрафов, а на неотвратимость наказания для тех, кто «кое-где у нас порой честно жить не хочет».

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Фото:ТАСС/ Станислав Красильников
Количество просмотров 45276
22.07.2025 
Фото:ТАСС/ Станислав Красильников
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