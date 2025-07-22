5 острых вопросов о медосвидетельствовании в 2025 году

«За рулем» объяснил, каким станет медосвидетельствование водителей с осени 2025

Большинству из нас рано или поздно предстоит столкнуться с медосвидетельствованием. Одни будут проходить проверку за дело, другие – для галочки, а третьи – по недоразумению. До недавнего времени процедура оставалась относительно предсказуемой. Но с 1 сентября 2025 года все это станет сложнее.

В начале осени вступает в силу новый приказ Минздрава от 29.04.2025 N 262н, который заменит действующий приказ №993н. С новыми правилами у водителей появляется больше рисков столкнуться с правовой неопределенностью, затянутыми процедурами или попытками давления. Разбираемся с ключевыми заблуждениями, которые могут обернуться проблемами на дороге, в кабинете врача и в зале суда.

1. Правда ли, что теперь кровь могут взять у водителя без его согласия?

Да, это так. Если водитель находится в бессознательном состоянии или не может выразить свою волю, медики имеют право взять кровь на анализ без его согласия. Это касается подозрений на алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение.

Раньше, если водитель был в тяжелом состоянии после ДТП (например, в коме или без сознания), медики не имели законного права брать у него кровь на анализ без согласия. Это создавало серьезные юридические пробелы: нетрезвые виновники аварий могли избежать ответственности, потому что доказательства опьянения не собирались должным образом.

Сейчас такая лазейка будет закрыта. Это важное нововведение – теперь ни одна авария не станет поводом уйти от ответственности из-за невозможности сдать анализ.

2. Почему согласие на медосвидетельствование называется «добровольным», если за отказ от подписи лишают прав?

Формально новый порядок вводит процедуру подписания добровольного информированного согласия на проведение освидетельствования. В документе детально расписаны все процедуры, их цели и возможные правовые последствия.

Парадокс в том, что согласие называется «добровольным», но за отказ его подписать предусмотрены серьезные санкции. Фактически это равносильно отказу от прохождения освидетельствования со всеми вытекающими для водителя правовыми последствиями: лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф 45 тысяч рублей (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ). По сути, отказ – это косвенное признание нетрезвого состояния или употребления запрещенных веществ.

Подписание согласия в данном случае служит юридической защитой для медиков и инспекторов: оно фиксирует, что водитель был информирован и согласился с процедурой. То есть реального выбора здесь нет – «добровольное согласие» скорее формальность, чем свобода воли.

3. Чем грозит увеличение срока хранения анализов до 7 дней?

Увеличение срока хранения биоматериалов до 7 дней – палка о двух концах. С одной стороны, у водителей появляется больше времени на обжалование результатов первичного освидетельствования, если они считают их неточными. Снижается риск потери доказательств из-за истечения срока годности биоматериалов.

С другой стороны, повышается вероятность привлечения водителей к административной ответственности. У медработников появляется больше времени на детальное исследование образцов и выявление следов запрещенных веществ с помощью дополнительных тестов.

В зоне риска оказываются автомобилисты, принимающие рецептурные препараты, особенно психотропные (например, антидепрессанты), противоаллергические средства и обезболивающие. Некоторые из них могут содержать вещества, которые при химико-токсикологических анализах выявляются, а затем интерпретируются как присутствие запрещенных веществ или влияют на показатели опьянения.

Совет: если вы принимаете сильнодействующие лекарства, сохраняйте чеки на все приобретаемые препараты и возите с собой рецепты врачей. Тогда при необходимости вы сможете сразу доказать медицинскую обоснованность приема лекарств.

4. Можно ли отказаться от сдачи мочи и таким образом затянуть процесс медосвидетельствования?

Нет, теперь это бесполезно. Если в течение 30 минут после направления на химико-токсикологическое исследование водитель не сдает мочу, назначается забор крови (п.23 Приложения N 1 к приказу Минздрава № 262н):

23. Отбор образца биологического материала (крови) производится в следующих случаях:

1) если отбор образца биологического материала (мочи) не представляется возможным в связи с наличием у освидетельствуемого лица соматической патологии;

2) если в течение тридцати минут после направления на химико-токсикологические исследования освидетельствуемое лицо заявляет о невозможности сдачи мочи.

Раньше многие водители пытались оттянуть время в надежде, что алкоголь или запрещенные вещества покинут организм естественным путем, и им удастся избежать ответственности. Теперь эта возможность исключена, поскольку кровь дает более точные и однозначные данные.

5. Правда ли, что нарушители теперь смогут «за денежку» подменить кровь при сдаче анализов?

На практике это практически невозможно. Биоматериалы хранятся в запечатанных пробирках с уникальными кодами, под постоянным температурным контролем и строгим учетом. Все нарушения тщательно фиксируются, а лаборатории контролирует Росздравнадзор.

Основная проблема – попытки сорвать забор крови или договориться с медиками до того, как пробы попадут в лабораторию. Чтобы не стать жертвой таких махинаций, водителю важно фиксировать все этапы процедуры – требовать копию протокола и, при необходимости, записывать ход процедуры на видео. Это создаст доказательную базу и снизит риск несправедливых обвинений.

Вместо итога

Главное изменение нового порядка медосвидетельствования состоит не в ужесточении наказаний, а в закрытии процедурных лазеек. Система медосвидетельствования становится более справедливой и одновременно более жесткой к тем, кто пытается ее обмануть.

При этом новые правила окажутся выгодными для законопослушных водителей. Увеличенный срок хранения анализов и детальное информирование о процедуре создают дополнительные возможности для защиты своих интересов в спорных ситуациях.

Эпоха, когда можно было договориться или обмануть систему, заканчивается. Новый порядок делает ставку не на устрашение водителей размером штрафов, а на неотвратимость наказания для тех, кто «кое-где у нас порой честно жить не хочет».

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