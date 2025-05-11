Дыхнем по-новому: что меняется в проверке на трезвость

Обновленные правила проверки водителей вступят в силу 1 сентября 2025 года

Процедура освидетельствования на опьянение сейчас выглядит так: если сотрудник ГИБДД считает, что вы нетрезвы, он предложит пройти проверку на месте. Вы должны дважды подышать в алкотестер с интервалом в 20 минут, при этом прибор должен быть поверенным и сертифицированным, а инспектор обязан показать вам соответствующие документы.

Если результат вызывает у вас сомнения, вы имеете полное право потребовать медицинское освидетельствование – инспектор обязан вас сопроводить к врачу.

Как задышим

С осени процедура направления на медосвидетельствование изменится.

Потребуется обязательное письменное согласие на прохождение медосмотра. Без этой подписи врач не сможет начать обследование, а отказ от подписания согласия будет считаться полноценным отказом от процедуры (и закончится лишением прав) .

. Интервал между двумя «продувами» в алкотестер увеличивается с 20 до 25 минут.

На сдачу анализа мочи будет отведен ровно один час. Если не уложитесь – придется сдавать кровь.

В перечень веществ, на которые будут проверять, добавят мефедрон; ранее обследование ограничивалось кокаином, опиатами и каннабиноидами.

А если ДТП?

Если вы попали в серьезное ДТП, врачи получат право сразу взять кровь на анализ, не проводя предварительный алкотест выдыхаемого воздуха. Если же водитель без сознания, то письменное согласие не потребуется.

Предполагается, что это ускорит медицинскую помощь пострадавшим. Но, скорее всего, это исключение сделано для тех случаев, когда анализ у пострадавшего водителя забирали слишком поздно и все следы алкоголя уже исчезали.

Пошел в отказ

За отказ от медицинского освидетельствования с 1 января 2025 года предусмотрено жесткое наказание: штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

К отказу от медосвидетельствования приравнивается не только прямое несогласие, но и отказ от посещения врача, несдача анализов, попытка подделать выдох или пробу, а также отказ поставить подпись в форме согласия на медосвидетельствование.

Зачем это нужно

Все ситуации, которые раньше вызывали споры, теперь прописаны четко – двусмысленностей быть не должно.

Письменное согласие нужно, чтобы исключить спорные ситуации, когда водитель утверждает, что не отказывался от поездки к врачу, а инспектор утверждает обратное.

Нововведение с ограничением времени на сдачу анализов давно обсуждалось врачами-наркологами. Ранее некоторые водители намеренно затягивали сдачу мочи, чтобы попытаться протрезветь. Теперь это не сработает: не сдал мочу в срок – сдавай кровь.

Однако до сих пор не устранен один спорный момент – в правилах нет запрета на обработку кожи спиртосодержащими растворами перед забором крови, что теоретически может искажать результат.

Больше ясности

Если правила будут приняты, процедура станет более формализованной, потребуется больше времени на её прохождение, добавится новая форма для подписи и расширится список веществ, подлежащих проверке. Но будет больше ясности и меньше спорных ситуаций.

Главное – помните: отказ от медицинского освидетельствования фактически приравнивается к признанию опьянения. Если вы трезвы, лучше пройти все этапы проверки, включая поездку к врачу, если таковая вдруг потребуется.