Могу ли я получить запись с регистратора патрульной машины ДПС?

Глава ГАИ подтвердил законность требования записи с регистратора сотрудников ГАИ

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Иногда вижу в патрульных машинах видеорегистраторы. Что они снимают? Могу ли я затребовать видеозапись, если меня, например, необоснованно обвиняют в нарушении ПДД?

Семен Семенович, г. Нальчик

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– В соответствии с Порядком осуществления надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства РФ о безопасности дорожного движения, утвержденным приказом МВД от 2 мая 2023 г. № 264, при осуществлении выполняемых в ходе надзора действий сотрудник при наличии технической возможности обязан принимать меры по их фиксации системами видеонаблюдения (в том числе носимыми видеорегистраторами, а также видеорегистраторами, установленными в патрульном автомобиле, на стационарном посту (контрольно-пропускном пункте) территориального органа МВД России).

Процессуальные действия без участия понятых проводятся с обязательным применением видеозаписи, осуществляемой цифровой аппаратурой (в том числе носимыми видеорегистраторами, видеокамерами, фотоаппаратами с функцией видеозаписи).

Ознакомление лица, привлекаемого к ответственности, с видеозаписью (при ее наличии) возможно в рамках производства по делу об административном правонарушении (часть 1 статьи 25.1 КоАП РФ).

О том, куда жаловаться на некорректную работу камеры ГАИ, рассказано здесь.