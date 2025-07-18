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АВТОВАЗ объявил цены на семейство Lada Iskra

Цены на автомобили Lada Iskra будут начинаться от 1 249 000 рублей

Минимальная рекомендованная розничная цена автомобиля Lada Iskra составляет 1 249 000 рублей, сообщила пресс-служба АВТОВАЗа. В такую сумму оценен седан в базовой комплектации Comfort с восьмиклапанником 1.6 (90.л.с) и 5-ступенчатой механической коробкой.

Lada Iskra, комплектация Comfort – от 1 249 000 рублей:

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  • подушки безопасности водителя и переднего пассажира
  • ремни с механизмами предварительного натяжения и ограничения усилия
  • системы курсовой устойчивости, антипробуксовки и помощи при старте на подъеме
  • телематический сервис Lada Connect
  • система контроля давления в шинах
  • центральный замок с дистанционным управлением
  • сиденье водителя с регулировкой по высоте
  • датчики дождя и света.
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Lada Iskra, комплектация Life – от 1 319 000 рублей (+ к Comfort):

  • кондиционер
  • обогрев передних сидений
  • обогрев зеркал

Lada Iskra, комплектация Enjoy – от 1 439 000 рублей (+ к Life):

  • обогрев форсунок омывателя
  • охранная сигнализация
  • круиз-контроль
  • охлаждаемый вещевой ящик
  • регулировка руля по вылету
  • мультимедийная система Enjoy Evo с сервисами Яндекс и доступом в интернет.

Lada Iskra, комплектация Techno – от 1 579 000 рублей (+ к Enjoy):

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  • подогрев задних сидений
  • подогрев рулевого колеса
  • обогрев ветрового стекла
  • парктроник
  • камера заднего вида
  • противотуманные фары с функцией подсветки поворота

Заметим, что цена может варьироваться в зависимости от нескольких факторов. Во-первых, тип кузова: модель выходит в продажу сразу в трех вариантах – седан, универсал и универсал SW Cross. Во-вторых, силовой агрегат: у Искры может быть 1.6 (90 л.с.) с 5-ступенчатой МКП, более производительный 1.6 (106 л.с.) с 6-ступенчатой МКПП или двигатель 1.6 (106 л.с.) с вариатором. Машины доступны по госпрограммам льготного кредитования для многодетных семей, работников образовательных и медицинских организаций и участников СВО.

Официальные продажи стартуют уже 20 июня – в этот день их запустят в Тольятти, Москве и Санкт-Петербурге, а в течение нескольких недель новинка должна поступить к дилерам в других регионах.

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 13
18.07.2025 
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