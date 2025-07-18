АВТОВАЗ объявил цены на семейство Lada Iskra

Цены на автомобили Lada Iskra будут начинаться от 1 249 000 рублей

Минимальная рекомендованная розничная цена автомобиля Lada Iskra составляет 1 249 000 рублей, сообщила пресс-служба АВТОВАЗа. В такую сумму оценен седан в базовой комплектации Comfort с восьмиклапанником 1.6 (90.л.с) и 5-ступенчатой механической коробкой.

Lada Iskra, комплектация Comfort – от 1 249 000 рублей:

подушки безопасности водителя и переднего пассажира

ремни с механизмами предварительного натяжения и ограничения усилия

системы курсовой устойчивости, антипробуксовки и помощи при старте на подъеме

телематический сервис Lada Connect

система контроля давления в шинах

центральный замок с дистанционным управлением

сиденье водителя с регулировкой по высоте

датчики дождя и света.

Lada Iskra, комплектация Life – от 1 319 000 рублей (+ к Comfort):

кондиционер

обогрев передних сидений

обогрев зеркал

Lada Iskra, комплектация Enjoy – от 1 439 000 рублей (+ к Life):

обогрев форсунок омывателя

охранная сигнализация

круиз-контроль

охлаждаемый вещевой ящик

регулировка руля по вылету

мультимедийная система Enjoy Evo с сервисами Яндекс и доступом в интернет.

Lada Iskra, комплектация Techno – от 1 579 000 рублей (+ к Enjoy):

подогрев задних сидений

подогрев рулевого колеса

обогрев ветрового стекла

парктроник

камера заднего вида

противотуманные фары с функцией подсветки поворота

Заметим, что цена может варьироваться в зависимости от нескольких факторов. Во-первых, тип кузова: модель выходит в продажу сразу в трех вариантах – седан, универсал и универсал SW Cross. Во-вторых, силовой агрегат: у Искры может быть 1.6 (90 л.с.) с 5-ступенчатой МКП, более производительный 1.6 (106 л.с.) с 6-ступенчатой МКПП или двигатель 1.6 (106 л.с.) с вариатором. Машины доступны по госпрограммам льготного кредитования для многодетных семей, работников образовательных и медицинских организаций и участников СВО.

Официальные продажи стартуют уже 20 июня – в этот день их запустят в Тольятти, Москве и Санкт-Петербурге, а в течение нескольких недель новинка должна поступить к дилерам в других регионах.