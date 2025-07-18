АВТОВАЗ объявил цены на семейство Lada Iskra
Минимальная рекомендованная розничная цена автомобиля Lada Iskra составляет 1 249 000 рублей, сообщила пресс-служба АВТОВАЗа. В такую сумму оценен седан в базовой комплектации Comfort с восьмиклапанником 1.6 (90.л.с) и 5-ступенчатой механической коробкой.
Lada Iskra, комплектация Comfort – от 1 249 000 рублей:
- подушки безопасности водителя и переднего пассажира
- ремни с механизмами предварительного натяжения и ограничения усилия
- системы курсовой устойчивости, антипробуксовки и помощи при старте на подъеме
- телематический сервис Lada Connect
- система контроля давления в шинах
- центральный замок с дистанционным управлением
- сиденье водителя с регулировкой по высоте
- датчики дождя и света.
Lada Iskra, комплектация Life – от 1 319 000 рублей (+ к Comfort):
- кондиционер
- обогрев передних сидений
- обогрев зеркал
Lada Iskra, комплектация Enjoy – от 1 439 000 рублей (+ к Life):
- обогрев форсунок омывателя
- охранная сигнализация
- круиз-контроль
- охлаждаемый вещевой ящик
- регулировка руля по вылету
- мультимедийная система Enjoy Evo с сервисами Яндекс и доступом в интернет.
Lada Iskra, комплектация Techno – от 1 579 000 рублей (+ к Enjoy):
- подогрев задних сидений
- подогрев рулевого колеса
- обогрев ветрового стекла
- парктроник
- камера заднего вида
- противотуманные фары с функцией подсветки поворота
Заметим, что цена может варьироваться в зависимости от нескольких факторов. Во-первых, тип кузова: модель выходит в продажу сразу в трех вариантах – седан, универсал и универсал SW Cross. Во-вторых, силовой агрегат: у Искры может быть 1.6 (90 л.с.) с 5-ступенчатой МКП, более производительный 1.6 (106 л.с.) с 6-ступенчатой МКПП или двигатель 1.6 (106 л.с.) с вариатором. Машины доступны по госпрограммам льготного кредитования для многодетных семей, работников образовательных и медицинских организаций и участников СВО.
Официальные продажи стартуют уже 20 июня – в этот день их запустят в Тольятти, Москве и Санкт-Петербурге, а в течение нескольких недель новинка должна поступить к дилерам в других регионах.
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