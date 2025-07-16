Старт продаж Lada Iskra — в каких цветах она есть у дилеров?

RCI News: на старте продаж Ладу Iskra предложат в трех цветах кузова

Товарные экземпляры Lada Iskra на данный момент имеют три варианта цвета кузова, сообщает источник.

Указывается, что АВТОВАЗ продолжает активно отгружать официальным дилерам автомобили нового семейства Lada Iskra. Сейчас это машины в трех цветах кузова: «Табаско» (оранжевый), «Капитан» (синий) и «Ледниковый» (белый). На опубликованных фото видно, что в «Табаско» окрашены кросс-универсалы – новый оранжевый оттенок был разработан именно для этой модификации Искры.

Впервые Lada Iskra SW Cross в таком цвете показалась еще в феврале 2025 года, когда независимые источники писали, что на старте производства у Искры будет четыре оттенка.

Впрочем, тогда в перечисленном перечне цветов отсутствовал анонсированный еще в 2024 году ярко-красный «Огонь», в который планируют окрашивать седаны.

В целом понятно, что палитра Искры будет куда богаче четырех колеров – у прочих моделей Lada она состоит из 5-7 вариантов. Пока же, как видим, у дилеров в наличии есть Искры лишь трех оттенков. Напомним, цены объявят уже 18 июля, а официальные продажи начнутся 20 июля. Первыми автомобили поступят к дилерам в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти, а в последующие недели – в другие регионы.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: RCI News