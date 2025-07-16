Старт продаж Lada Iskra — в каких цветах она есть у дилеров?
Товарные экземпляры Lada Iskra на данный момент имеют три варианта цвета кузова, сообщает источник.
Указывается, что АВТОВАЗ продолжает активно отгружать официальным дилерам автомобили нового семейства Lada Iskra. Сейчас это машины в трех цветах кузова: «Табаско» (оранжевый), «Капитан» (синий) и «Ледниковый» (белый). На опубликованных фото видно, что в «Табаско» окрашены кросс-универсалы – новый оранжевый оттенок был разработан именно для этой модификации Искры.
Впервые Lada Iskra SW Cross в таком цвете показалась еще в феврале 2025 года, когда независимые источники писали, что на старте производства у Искры будет четыре оттенка.
Впрочем, тогда в перечисленном перечне цветов отсутствовал анонсированный еще в 2024 году ярко-красный «Огонь», в который планируют окрашивать седаны.
В целом понятно, что палитра Искры будет куда богаче четырех колеров – у прочих моделей Lada она состоит из 5-7 вариантов. Пока же, как видим, у дилеров в наличии есть Искры лишь трех оттенков. Напомним, цены объявят уже 18 июля, а официальные продажи начнутся 20 июля. Первыми автомобили поступят к дилерам в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти, а в последующие недели – в другие регионы.
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Источник: RCI News