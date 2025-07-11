На АВТОВАЗе рассказали, когда назовут цену Искры. Где ее можно будет купить?
АВТОВАЗ объявит цену на Lada Iskra 18 июля, продажи начнутся 20 июля
18 июля АВТОВАЗ раскроет информацию о комплектациях и ценах на новую модель Lada Iskra. Продажи стартуют 20 июля, в день 59-летия компании, следует из сообщения автопроизводителя.
Первыми автомобили поступят к дилерам в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти, а в последующие недели – в другие регионы.
Lada Iskra займет место в линейке между Granta и Vesta и будет доступна в трех вариантах кузова: седан, универсал и версия Cross.
В гамме двигателей – 1,6-литровые агрегаты мощностью 90 и 106 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механикой, 6-ступенчатой МКП или вариатором.
Серийное производство Iskra началось 19 марта в Тольятти, а ее выход на рынок станет одним из главных событий года для российского автопрома.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Фото:Егор Алеев/ТАСС
20
11.07.2025
Фото:Егор Алеев/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0
Отзывы о LADA Iskra
К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!