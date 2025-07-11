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На АВТОВАЗе рассказали, когда назовут цену Искры. Где ее можно будет купить?

АВТОВАЗ объявит цену на Lada Iskra 18 июля, продажи начнутся 20 июля

18 июля АВТОВАЗ раскроет информацию о комплектациях и ценах на новую модель Lada Iskra. Продажи стартуют 20 июля, в день 59-летия компании, следует из сообщения автопроизводителя.

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Первыми автомобили поступят к дилерам в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти, а в последующие недели – в другие регионы.

Lada Iskra займет место в линейке между Granta и Vesta и будет доступна в трех вариантах кузова: седан, универсал и версия Cross.

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В гамме двигателей – 1,6-литровые агрегаты мощностью 90 и 106 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механикой, 6-ступенчатой МКП или вариатором.

Серийное производство Iskra началось 19 марта в Тольятти, а ее выход на рынок станет одним из главных событий года для российского автопрома.

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Алексеева Елена
Фото:Егор Алеев/ТАСС
Количество просмотров 20
11.07.2025 
Фото:Егор Алеев/ТАСС
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