На АВТОВАЗе рассказали, когда назовут цену Искры. Где ее можно будет купить?

АВТОВАЗ объявит цену на Lada Iskra 18 июля, продажи начнутся 20 июля

18 июля АВТОВАЗ раскроет информацию о комплектациях и ценах на новую модель Lada Iskra. Продажи стартуют 20 июля, в день 59-летия компании, следует из сообщения автопроизводителя.

Первыми автомобили поступят к дилерам в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти, а в последующие недели – в другие регионы.

Lada Iskra займет место в линейке между Granta и Vesta и будет доступна в трех вариантах кузова: седан, универсал и версия Cross.

В гамме двигателей – 1,6-литровые агрегаты мощностью 90 и 106 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механикой, 6-ступенчатой МКП или вариатором.

Серийное производство Iskra началось 19 марта в Тольятти, а ее выход на рынок станет одним из главных событий года для российского автопрома.