Производительный, компактный и тихий: представляем новый воздушный компрессор
На известном маркетплейсе предлагается новый воздушный компрессор для накачивания шин 70mai TP07.
Характеристики
- Название бренда 70mai
- Происхождение Китай
- Материал Metal + PC
- Тип вилки Россия/ЕС
- Вес товара 0.57 кг
Отзывы покупателей
«Компрессор 70 Mai, несмотря на свои небольшие размеры, имеет высокую производительность. Буквально за несколько минут накачал с нуля колесо.
Нешумный в работе. Поршневой. Расположен в металлической коробке и нет необходимости доставать его, достаточно снять прозрачную крышку. Управление электронное кнопочное с цифровой индикацией. Под крышкой есть органайзер с тремя насадками для мячей, матрасов. Уверен, что легко можно накачать воздушные шары, причем с одинаковым размером. Есть функция автостоп. Задаешь необходимое давление и компрессор останавливается сам. Длинный электрический провод и короткий воздушный. Работает от автомобильного прикуривателя. Компрессор мощный и поэтому не забываем запустить двигатель. Можно накачать от бустера.
Устойчив на поверхности. Показывает давление в барах (Bar). 1 бар равен 1.0197 кгс/см². Есть инструкция на русском языке.
Но главные плюсы компрессора – это конечно сверх точность при накачке шин и функция автостоп.
Из минусов – это зажимной наконечник. Сразу отсоединить без потери давления пока не приноровился и где-то 0,05 бара теряю. Хорошо бы комплектовать такое чудо быстросъемным наконечником. Длинный электрический провод и короткий воздушный.
Доволен покупкой. Товар и продавца рекомендую», – NIKOLAY NIKOLAEVICH Y.
«Первое впечатление очень положительное! Работает быстро, соответствует по описанию. Надеюсь будущем не разочарует», – denis b.
На текущий момент компрессор предлагается всего за 2780 рублей.
