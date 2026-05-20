Skoda официально представила совершенно новый кроссовер

Skoda раскрыла подробности о своем новом доступном электрическом кроссовере Epiq

Чешский производитель раскрыл подробности о своем новом электрокроссовере Skoda Epiq. Это компактный автомобиль: его длина – 4171 мм, а колесная база – 2601 мм. Ширина машины составляет 1798 мм, высота – 1581 мм. В базе новинка оснащается 115-сильным электромотором. Правда, при желании можно доплатить и получить агрегат помощнее: либо на 135, либо на 210 сил. Последний, кстати, достанется версии Sportline, которая появится на рынке только в 2027 году.

По части запаса хода у базовых версий всё скромно: аккумулятор на 38,5 кВтч позволяет проехать до 310 км.

А вот модификация Sportline получит более ёмкую батарею – 55 кВтч. С ней без подзарядки можно преодолеть до 440 км.

Вдобавок у Epiq реализована система управления одной педалью – примерно как в Nissan Leaf и других электрокарах.

На дизайне стоит остановиться особенно детально. Визуально Epiq не похож на остальные электрические кроссоверы Skoda. Спереди – массивный воздухозаборник с широкими решетками, которые скорее напоминают Jeep. Оптика тоже нестандартная: узкие ходовые огни сверху, а под ними спрятаны основные фары. Сзади же установлены тонкие светодиодные фонари.

Внутри Epiq всё минималистично. И дело тут не только в стиле – просто огромный 13-дюймовый сенсорный экран взял на себя управление кучей функций. Приборная панель тоже цифровая, на 10,25 дюйма. Она стоит отдельно. Интересно, что в отделке салона Skoda активно использовала переработанные материалы.

Чешская компания заявляет, что новинка получит продвинутый набор электроники. Машина умеет распознавать сигналы светофоров и дорожные знаки, следит за мертвыми зонами, тормозит в экстренных ситуациях и не даёт выехать за пределы полосы. Плюс здесь контроль скорости и прочие прелести современной безопасности.

Интерьер Skoda Epiq

Для тех, кто хочет больше комфорта, предусмотрено пять пакетов допоборудования. В них входят: двухзонный климат-контроль, обогрев руля и передних кресел, бесключевой доступ и дополнительные парктроники. Ещё можно получить беспроводную зарядку, матричную оптику, камеры кругового обзора и аудиосистему Canton на десять колонок. В топе идёт проактивная защита пассажиров с интеллектуальным ассистентом парковки.