Инструкция для «подснежников»: как правильно и быстро парковаться параллельно

Опубликованы простые советы начинающим водителям для безопасной парковки

Параллельная парковка – один из самых сложных маневров для начинающих водителей. Да и тем, кто не практиковал вождение целый сезон, будет полезно вспомнить основные нюансы. Вот подробная и понятная инструкция.

Классическая параллельная парковка (правым бортом к бордюру)

1. Поиск места.Двигаясь вдоль ряда припаркованных машин, ищите свободный «карман». Включайте правый поворотник (или аварийную сигнализацию – она лучше привлекает внимание других водителей, хотя по ПДД это и не совсем правильно).

2. Оценка размера места. Для комфортной парковки длина свободного участка должна быть на 2–3 метра больше длины вашего автомобиля. Боковой интервал между вашей машиной и автомобилем, стоящим спереди, в начале маневра должен быть примерно 50–60 см.

3. Правильная стартовая позиция.Проезжайте вперед так, чтобы наружные зеркала вашей машины поравнялись с зеркалами автомобиля, стоящего перед свободным местом (если машины примерно одного класса). Если автомобили сильно отличаются по размерам – ориентируйтесь по задним бамперам.

Выравниваем автомобиль перед началом парковки.

4. Выполнение маневра (пошагово):

Поверните руль до упоравправо и медленно сдавайте назад, пока в левом зеркале не увидите полностью переднюю часть автомобиля, стоящего сзади. Ваш автомобиль при этом встанет под углом примерно45° к бордюру. Сдаем назад с вывернутыми вправо колесами.

Выровняйте колеса в прямое положение и продолжайте двигаться назад, пока передний правый угол вашего бампера не поравняется с задним бампером машины, стоящей спереди. Колеса прямо, сдаем назад.