Инструкция для «подснежников»: как правильно и быстро парковаться параллельно
Параллельная парковка – один из самых сложных маневров для начинающих водителей. Да и тем, кто не практиковал вождение целый сезон, будет полезно вспомнить основные нюансы. Вот подробная и понятная инструкция.
Классическая параллельная парковка (правым бортом к бордюру)
1. Поиск места.Двигаясь вдоль ряда припаркованных машин, ищите свободный «карман». Включайте правый поворотник (или аварийную сигнализацию – она лучше привлекает внимание других водителей, хотя по ПДД это и не совсем правильно).
2. Оценка размера места. Для комфортной парковки длина свободного участка должна быть на 2–3 метра больше длины вашего автомобиля. Боковой интервал между вашей машиной и автомобилем, стоящим спереди, в начале маневра должен быть примерно 50–60 см.
3. Правильная стартовая позиция.Проезжайте вперед так, чтобы наружные зеркала вашей машины поравнялись с зеркалами автомобиля, стоящего перед свободным местом (если машины примерно одного класса). Если автомобили сильно отличаются по размерам – ориентируйтесь по задним бамперам.
4. Выполнение маневра (пошагово):
- Поверните руль до упоравправо и медленно сдавайте назад, пока в левом зеркале не увидите полностью переднюю часть автомобиля, стоящего сзади. Ваш автомобиль при этом встанет под углом примерно45° к бордюру.
- Выровняйте колеса в прямое положение и продолжайте двигаться назад, пока передний правый угол вашего бампера не поравняется с задним бампером машины, стоящей спереди.
- Теперь поверните руль до упоравлево и продолжайте сдавать назад. Автомобиль плавно заедет в «карман».
- В конце манёвра контролируйте расстояние до автомобиля сзади и при необходимости подкорректируйте положение машины, чтобы интервалы спереди и сзади были примерно равными.
Парковка левым бортом
Если нужно припарковаться к левому краю дороги (на односторонней улице или на двусторонней с одной полосой в каждом направлении и прерывистой осевой), выполняйте весь алгоритм зеркально.
Когда «классика» не работает: агрессивная обстановка на дороге
К сожалению, на дороге часто случается, что стоит вам только начать маневр, как сзади подлетает «автохам» и занимает место передком своей машины. Сдавать назад в такой ситуации опасно – вы автоматически окажетесь виноваты в случае ДТП.
Альтернативный метод – частичная «оккупация» «кармана»
Сразу при обнаружении места немного заезжайте в карман передней частью и быстро выворачивайте руль, чтобы задняя часть вашей машины сразу встала в «карман». Даже если не полностью – это уже создает преимущество. Дальше действуйте по классической схеме.
Особенно хорошо этот прием работает, если «карман» «полуторный» – две машины туда явно не влезут, а одной будет очень комфортно.
Быстрый способ для кроссоверов и высоких автомобилей
Если бордюр невысокий (до 15 см), без острой кромки, и рядом нет пешеходов и камер, можно использовать очень быстрый и эффектный способ парковкиходом вперед.1. Немного проезжая заднюю машину, резко поверните руль вправо.
2. Правым передним колесом аккуратно заезжайте на бордюр.
3. Проехав немного вперед, выверните руль до упора влево и «спрыгните» с бордюра правыми колесами.
Машина оказывается в «кармане» за один прием.
Личный опыт: Лада Ларгус на шинах 195/65 R15 спокойно выполняет этот маневр при высоте бордюра до 150 мм.
Важные предупреждения
- Не используйте этот способ, если за бордюром мягкий грунт или газон, особенно после дождя или таяния снега. Можно легко «утонуть» правым колесом.
- Задняя кромка бордюрного камня обычно острее передней – будьте аккуратны.
Этот метод также отлично подходит, когда нужно припарковаться на обочине загородной дороги, где уже стоит много машин (слеты, фестивали, лесные мероприятия и т.д.).
С практикой этот маневр станет для вас таким же естественным, как поворот на перекрестке. Желаю всем легкой и уверенной парковки!
