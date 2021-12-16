В автошколах не расскажут. 5 водительских хитростей для города

Припарковаться с помощью щеток стеклоочистителя, выбрать быстрый ряд в пробке, а еще снизить риск ДТП — только реально полезные лайфхаки.

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Привыкаем к габаритам

Для тренировки можно взять пустую пластиковую бутылку без крышки, смять ее и положить на асфальт. Затем попробуйте поочередно наезжать на нее левым и правым передним колесом. Откройте окна, чтобы хруст бутылки под колесом был лучше слышен.

Этот навык пригодится вам при объезде ям летом или ледяных глыб, оказавшихся на пути зимой. А еще обезопасит диски колес от царапин о бордюр в процессе парковки.

Парковка по зеркалам и... щеткам

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Бывает, что бордюр уж слишком высоко возвышается над дорогой либо у машины недостаточно большой дорожный просвет. Как подъехать к бордюру впритык, не повредив бампер, если спереди не установлены датчики парковки?

Все просто. Если паркуетесь передом, то останавливаться нужно, когда нижний край бордюра окажется под зеркалом. Это будет означать, что до бордюра осталось минимум расстояния. Безусловно, все зависит от компоновки вашего автомобиля и от посадки за рулем, то есть настроек водительского кресла. Чтобы не ошибиться, достаточно один раз с помощью помощника подъехать максимально близко к забору или стене и запомнить, на каком уровне расположен край дороги относительно зеркала. Для верности можно наклеить какую-нибудь метку на боковое стекло.

Аналогично при параллельной парковке можно приметить расположение бордюра относительно деталей передней панели или щеток стеклоочистителя. Для точности на них можно даже приклеить яркую цветную метку. В следующий раз при парковке останавливайтесь, когда край бордюра совместится с меткой на дворнике (или на стекле).

Проходной ряд

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Попали в пробку? Обращайте внимание на передвижение автобусов и грузовиков, находящихся впереди. Если они начинают перестраиваться в какой-то определенный ряд, то, скорее всего, именно он является проходным. Постарайтесь перебраться в него.

Водители таких машин поддерживают радиосвязь и в курсе всех проблем на пути заранее. Кому, как не им, знать, какой ряд лучше всего занять, чтобы сэкономить время.

Ручник зимой

Регулярное использование ручного тормоза позволит сохранять его работоспособность. При этом не нужно оставлять машину с затянутым ручником на длительной стоянке. Достаточно затянуть и отпустить его перед поездкой. Иначе есть вероятность, что механизм замерзнет.

Не поворачивайте руль заранее

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Предположим, вы решили перестроиться в пробке. Выкрутили руль в сторону соседнего ряда и ждете, пока поток начнет двигаться, чтобы тронуться с места. За время ожидания ситуация изменилась, и вы передумали менять ряд. Вот только вернуть руль в нулевое положение забыли. Тогда есть все шансы спровоцировать аварию, ведь, когда вы все-таки тронетесь с места, машина неожиданно для вас поедет в сторону.

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То же самое касается поворота налево на загородном шоссе. Пропуская встречные автомобили, не торопитесь крутить руль. Держите колеса в прямолинейном положении. В случае, если в ваш автомобиль сзади врежется другая машина, то при вывернутых колесах вас вынесет на полосу встречного движения. В этой ситуации вряд ли удастся избежать лобового столкновения.

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А какие советы можете добавить вы?

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