Официальные продажи нового российского кроссовера стартуют уже в мае

Первые 250 автомобилей Jeland J6 уже выданы клиентам в РФ

Первые 250 экземпляров Jeland J6 уже обрели хозяев и успели получить регистрацию в ГАИ, притом, что официальные продажи этой модели пока даже не стартовали.

По сути, Jeland J6 – это клон Jaecoo J6, который поступил в продажу ещё в марте. Под капотом у кроссовера полуторалитровый мотор мощностью 147 лошадиных сил. Работает он в паре с шестидиапазонным роботом. Привод тут только передний – полного привода не предлагают.

Выбор комплектаций невелик, но есть из чего. Самая доступная версия «Актив» обойдётся в 2 290 000 рублей. За «Комфорт» просят 2 499 000, а топовый «Престиж» стоит 2 649 000 рублей.

Ранее стало известно, что компании активно готовятся к официальному выходу на рынок. В планах – развернуть дилерскую сеть из более чем 175 центров. География продаж впечатляет: центры появятся в 95 городах страны – от Калининграда вплоть до Владивостока.