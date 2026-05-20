Деталь от другой машины удешевляет ремонт — вот яркий пример

Читатель «За рулем» установил термостат от Nexia на мотор Aveo

В двигателе 1.6 Chevrolet Aveo второго поколения (Т300) часто перегорал нагревательный элемент на термостате.

Отдельно нагреватель не продается, целиком узел менять накладно, а ездить с перегоревшим нехорошо – вентилятор работает в аварийном режиме на максимальных оборотах.

Купил термостат от Daewoo Nexia второго поколения без нагревательного элемента, который открывается при 92 °C, тогда как «родной» – при 105 °C. В разъем нагревателя вставляется копеечный резистор на 150 Ом, чтобы не было ошибки и не молотил вентилятор, изолируется подручными способами, и можно ездить.

Оригинальный термостат Chevrolet Aveo Т300 (1,6). Термостат от Daewoo Nexia и резистор в разъеме нагревателя оригинального термостата.

В. Хантулин, г. Симферополь

