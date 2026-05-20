#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиСкидкиШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Автомобили немецкого автогиганта начнут выпускать в Узбекистане
20 мая
Автомобили немецкого автогиганта начнут выпускать в Узбекистане
Производство семи моделей Volkswagen в...
Японский автоконцерн снова регистрирует свой бренд в России
20 мая
Японский автоконцерн снова регистрирует свой бренд в России
Mazda подала заявку в Роспатент на регистрацию...
Omoda C5
20 мая
Популярный полноприводный кроссовер вышел в продажу после обновления: цены
Полноприводный кроссовер Omoda C5 нового...

Деталь от другой машины удешевляет ремонт — вот яркий пример

Читатель «За рулем» установил термостат от Nexia на мотор Aveo

В двигателе 1.6 Chevrolet Aveo второго поколения (Т300) часто перегорал нагревательный элемент на термостате.

Рекомендуем
Вырывали пальцы, морозили, давили... И нашли хорошие шаровые для Лады!

Отдельно нагреватель не продается, целиком узел менять накладно, а ездить с перегоревшим нехорошо – вентилятор работает в аварийном режиме на максимальных оборотах.

Купил термостат от Daewoo Nexia второго поколения без нагревательного элемента, который открывается при 92 °C, тогда как «родной» – при 105 °C. В разъем нагревателя вставляется копеечный резистор на 150 Ом, чтобы не было ошибки и не молотил вентилятор, изолируется подручными способами, и можно ездить.

Оригинальный термостат Chevrolet Aveo Т300 (1,6).
Оригинальный термостат Chevrolet Aveo Т300 (1,6).
Термостат от Daewoo Nexia и резистор в разъеме нагревателя оригинального термостата.
Термостат от Daewoo Nexia и резистор в разъеме нагревателя оригинального термостата.

В. Хантулин, г. Симферополь

Приз автору совета – динамометрический ключ 1/4˝ 5-25Нм PRO AIRLINE

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет
ЖУРНАЛ
НА ДОМ

Рекомендуем
Простое решение неприятной проблемы старенького Ларгуса

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • 10 типичных летних причин перегрева двигателя перечислены тут.

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Ревин Алексей
Фото:В. Хантулин
Количество просмотров 116
20.05.2026 
Фото:В. Хантулин
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Chevrolet Aveo (6)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Chevrolet Aveo  2014
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Хороший свет фар. Удобное водительское сидение. Неплохая динамика и приемлемый расход бензина.
Недостатки:
Неадекватная работа тормозов, странные срабатывания ABS. Отсутствие комфорта для задних пассажиров в дальних поездах.
Комментарий:
Содержание автомобиля не доставляло проблем. В основном менял только расходники и мелочи по подвеске. Не смотря на уход GM из России на нашем рынке большой выбор запчастей и всегда можно найти адекватные сервисы для постгарантийного обслуживания. За три года автомобиль незначительно потерял в цене, удалось продать его за хорошие деньги.
+2