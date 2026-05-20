Появилась доступная версия Москвича — что в ней есть и сколько стоит?

Базовая комплектация кроссовера Москвич 3 получила новый руль и кондиционер

Изменения в интерьере Москвича 3, о которых стало известно накануне, относятся к новой базовой версии.

Выяснилось, что кондиционер с физическими кнопками вместо климат-контроля с сенсорной панелью, а также новое четырехспицевое рулевое колесо, копирующее старшие модели, но выполненное из пластика без обтяжки экокожей, принадлежат к комплектации «Стандарт Телематика 2026» с механической коробкой передач.

Кроме указанного, в этой версии не будет люка в крыше, шторки багажника и двух дополнительных динамиков – останется всего четыре.

При этом мультимедийная система осталась прежней: экран 10,25" с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. По технике – тоже никаких изменений: 1.5 турбо, 136 л.с., 6-ступенчатая МКП. Цена такого Москвича – 2 025 000 рублей.

Следующая комплектация (тоже на механике) – на 15 тысяч дороже. Вариаторные Москвичи стоят от 2 135 000 рублей.