#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиСкидкиШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
АВТОВАЗ начал предсерийный выпуск обновленной Niva Legend до официальной премьеры
18 мая
АВТОВАЗ начал предсерийный выпуск обновленной Niva Legend до официальной премьеры
АВТОВАЗ начал предсерийный выпуск обновленной...
Перечислены простые правила, которые спасут кошелек при подготовке авто к лету
18 мая
Перечислены простые правила, которые спасут кошелек при подготовке авто к лету
Подготовка авто к лету-2026: как сэкономить на...
50 лет легендарной «шестерке»: рассказываем о малоизвестных фактах ее истории
18 мая
50 лет легендарной «шестерке»: рассказываем о малоизвестных фактах ее истории
ВАЗ-2106: история культовой модели Жигулей,...

Москвич 3 избавится от особенности, которая многих раздражает

Кроссовер Москвич 3 получит новый руль и «климат» с физическими кнопками

Похоже, появление нового телематического комплекса в ближайшее время будет не единственным обновлением кроссовера Москвич 3.

Рекомендуем
Самый дешевый кроссовер Москвич стал еще доступнее: подробности о новой версии

Ряд изменений коснется интерьера, пишет источник и публикует скрины с новых дилерских объявлений, присланные наблюдательным читателями.

Во-первых, изменится рулевое колесо: вместо трехспицевой баранки на кроссовер начнут ставить четырехспицевую. Отметим, что стилистически новый руль повторяет те, что стоят на старших моделях: лифтбеке Москвич 6 и флагманском кроссовере Москвич 8.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Перспективный вид салона: более солидный руль и «крутилки» климата
Перспективный вид салона: более солидный руль и «крутилки» климата

Во-вторых, блок микроклимата получит более традиционное исполнение, с физическими регуляторами и клавишами. Напомним, сейчас все управление микроклиматом в кроссовере Москвич 3 завязано на сенсорную панелью. Такие эргономические решения в последнее время вызывают много критики, и ряд производителей начали явный «откат» к физическим кнопкам взамен сенсоров.

О сроках внедрения нововведений в Москвич 3 пока ничего не известно.

Так интерьер выглядит сейчас – климат «рулится» через сенсорную панель
Так интерьер выглядит сейчас – климат «рулится» через сенсорную панель

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  Автопоток
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 18
18.05.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Москвич 3

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв