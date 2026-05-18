Москвич 3 избавится от особенности, которая многих раздражает

Кроссовер Москвич 3 получит новый руль и «климат» с физическими кнопками

Похоже, появление нового телематического комплекса в ближайшее время будет не единственным обновлением кроссовера Москвич 3.

Ряд изменений коснется интерьера, пишет источник и публикует скрины с новых дилерских объявлений, присланные наблюдательным читателями.

Во-первых, изменится рулевое колесо: вместо трехспицевой баранки на кроссовер начнут ставить четырехспицевую. Отметим, что стилистически новый руль повторяет те, что стоят на старших моделях: лифтбеке Москвич 6 и флагманском кроссовере Москвич 8.

Перспективный вид салона: более солидный руль и «крутилки» климата

Во-вторых, блок микроклимата получит более традиционное исполнение, с физическими регуляторами и клавишами. Напомним, сейчас все управление микроклиматом в кроссовере Москвич 3 завязано на сенсорную панелью. Такие эргономические решения в последнее время вызывают много критики, и ряд производителей начали явный «откат» к физическим кнопкам взамен сенсоров.

О сроках внедрения нововведений в Москвич 3 пока ничего не известно.

Так интерьер выглядит сейчас – климат «рулится» через сенсорную панель