Спрос на электромобили падает: Subaru экстренно пересматривает свою стратегию

Subaru потратит $364 млн на пересмотр стратегии развития линейки электромобилей

В Subaru заявили о кардинальной смене курса. Причина – резкое охлаждение интереса к «электричкам» на ведущих рынках, особенно в Соединенных Штатах.

Теперь японцы запускают тотальную ревизию своих планов: под раздачу могут попасть даже те сегменты рынка, куда компания метила с новыми батарейными моделями.

Разрабатывать ключевые узлы для электрокаров они, правда, не бросят, но темпы заметно сбавят. К тому же затянут пояса – объём инвестиций собираются урезать. По подсчётам самой компании, такая встряска потянет на 364 миллиона долларов. Поговаривают, что Subaru может вновь сделать ставку на привычные бензиновые моторы и гибриды.

Какие электрические модели есть у них прямо сейчас? Всего три: Solterra, Uncharted и Trailseeker – по сути, переделанные «Тойоты». В апреле показали ещё один кроссовер – Getaway, но до прилавков он пока не добрался.