С популярных китайских грузовиков сняли принудительный отзыв Росстандарта
21 мая
Росстандарт снял все претензии к китайским...
«Капсула времени» из 2018-го: продают популярный хэтчбек с пробегом меньше 5 тыс. км

Восьмилетний хэтчбек Renault Sandero Stepway продают за 1 550 000 рублей

На вторичном рынке Волгограда появилось предложение, которое заставит усомниться в реальности цифр на одометре.

Речь идет о Renault Sandero Stepway II в комплектации Confort, выпущенном в 2018 году. За восемь лет владельцы накатали на нем всего 4060 км – среднегодовой пробег этого белого хэтчбека недотягивает даже до показателей городского каршеринга за месяц.

Машина провела почти всю жизнь в боксе. По словам продавца, автомобиль с гаражным хранением эксплуатировался в одной семье. Такие условия позволили сохранить кузов и салон в идеальном состоянии. Отмечается, что на некоторых элементах отделки до сих пор присутствуют заводские защитные пленки – редкий случай для восьмилетнего транспортного средства.

Под капотом – 1,6-литровый бензиновый «атмосферник» на 113 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой «механикой» и передним приводом.

Даже базовая комплектация Confort в этом авто включает кондиционер, фронтальные эйрбэги, электрические стеклоподъемники для передних дверей и штатную аудиосистему. Владелец подчеркивает: фактически покупатель получает новое транспортное средство без необходимости заезда в сервис.

«Капсула времени» из 2018-го: продают популярный хэтчбек с пробегом меньше 5 тыс. км — фото 1626410
Источник:  Auto.ru
Алексеева Елена
Фото:Auto.ru
21.05.2026 
Отзывы о Renault Sandero (6)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Renault Sandero  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Недостатки:
Еще бы мех.коробку привели в порядок.Главная пара 4.35 - не то.Необходимо 3.9 хотя бы.Ведь на вариаторе и то меньше.
Комментарий:
Подумайте перед покупкой.
+1