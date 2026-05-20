#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиСкидкиШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Автоинструкторов в России обяжут стать профессиональными педагогами
20 мая
Автоинструкторов в России обяжут стать профессиональными педагогами
Разработан новый профессиональный стандарт для...
Renault Niagara
20 мая
Renault анонсировала совершенно новый внедорожник на базе Дастера: подробности
Опубликован первый тизер пикапа Renault Niagara...
Сам себе механик: в России резко вырос спрос на автогаражное оборудование
20 мая
Сам себе механик: в России резко вырос спрос на автогаражное оборудование
С начала 2026 года продажи оборудования для...

Броня из прошлого: зачем Волге из КГБ мотор от Toyota и пробег как у велосипеда

В Красноярске продают уникальный ГАЗ-3102 2002 года выпуска за 950 тыс. рублей

На автомобильном рынке появился лот, который заставит напрячься даже искушенных коллекционеров.

Рекомендуем
«Генеральская» Волга: полная история ГАЗ-3102

Речь идет о спецавтомобиле КГБ ГАЗ 3102 Волга 2002 года выпуска, который 15 лет простоял в гараже без движения. Владелец просит за него 950 000 рублей, и этот ценник не кажется фантастическим, когда знакомишься с техническим донором машины.

Внешне перед нами белый седан второго поколения с левым рулем, который трудно отличить от обычной Волги, но внутри это совершенно иной автомобиль.

Инженеры заменили штатный двигатель на 3,4-литровый бензиновый V6 5VZ-FE — агрегат, известный по надежному рамному внедорожнику Toyota Land Cruiser Prado. Агрегатируется движок в 190 л.с. с японской автоматической коробкой передач. При этом, как уверяет продавец, это не кустарный «свап», а заводская работа для госорганов.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
В Калуге запустили завод моторов для российских машин

Машина носит в паспорте (ПТС) индекс «Рида-2999», поскольку доработана нижегородским ателье, специализировавшимся на защите спецтранспорта. Инженеры скрыли бронелисты в дверях, стойках кузова и колесных нишах. Толстые бронестекла и кожаный салон лимитированной версии Levorskiy подтверждают особый статус седана.

Уникальный экземпляр с пробегом всего 65 000 километров сменил трех владельцев. Последний из них – бывший водитель, который выкупил авто напрямую у спецслужб.

После почти полутора десятилетий простоя новому хозяину пришлось привести седан в порядок: провести техобслуживание и освежить ходовую. Продавец говорит, что использовал машину только летом в сухую погоду, но жизненные обстоятельства вынуждают расстаться с раритетом.

На автомобиле до сих пор установлены номера А079РР и сохранились спецсигналы.

Броня из прошлого: зачем Волге из КГБ мотор от Toyota и пробег как у велосипеда — фото 1626328
Броня из прошлого: зачем Волге из КГБ мотор от Toyota и пробег как у велосипеда — фото 1626327
Броня из прошлого: зачем Волге из КГБ мотор от Toyota и пробег как у велосипеда — фото 1626329
Броня из прошлого: зачем Волге из КГБ мотор от Toyota и пробег как у велосипеда — фото 1626330
Броня из прошлого: зачем Волге из КГБ мотор от Toyota и пробег как у велосипеда — фото 1626331
Броня из прошлого: зачем Волге из КГБ мотор от Toyota и пробег как у велосипеда — фото 1626399

Источник:  Дром
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Дром
Количество просмотров 12
20.05.2026 
Фото:Дром
Поделиться:
Оцените материал:
0