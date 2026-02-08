#
Самый популярный автомобиль в Европе оказался родственником новой Лады

Dacia Sandero стал лидером продаж в Европе с результатом 238,5 тыс. штук

Dacia Sandero в прошлом году разошёлся тиражом в 238,5 тысячи экземпляров, став самым продаваемым автомобилем на европейском рынке. Правда, по сравнению с 2024 годом спрос на эту модель всё же упал на 11%. Данные приводит «Автостат» со ссылкой на аналитическое агентство JATO Dynamics.

Dacia Sandero
Dacia Sandero

Интересный факт, о котором многие забывают: у этого хетчбэка есть российский «кузен». И Sandero, и наша Lada Iskra построены на родственных версиях одной платформы CMF-B от альянса Renault-Nissan. Если точнее, Dacia использует базовую тележку CMF-B LS, а для Искры её серьёзно переработали и локализовали, дав внутреннее обозначение XJO.

Вторую строчку рейтинга занял Renault Clio, который нашел 229,3 тысячи покупателей, показав прирост в 6%. Бронза досталась кроссоверу Volkswagen T-Roc с результатом в 210,1 тысячи машин и ростом на 4%.

Интерьер Dacia Sandero
Интерьер Dacia Sandero
Четвертое и пятое места распределились между Volkswagen Golf (194,5 тыс., -10%) и Toyota Yaris Cross (190 тыс., -2%). Замыкают первую десятку лидеров Volkswagen Tiguan (187 тыс., +17%), Peugeot 208 (184,9 тыс., -8%), Peugeot 2008 (171 тыс., +6%), Dacia Duster (168,9 тыс., -4%) и Opel Corsa (165,8 тыс., +2%).

Источник:  Автостат
Лежнин Роман
Фото:Dacia
08.02.2026 
Фото:Dacia
