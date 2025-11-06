Сандеро 2026 и другие новинки популярной марки — подробности

Представлен обновленный модельный ряд Dacia

Через пять лет после дебюта масштабно обновилось всё бюджетное семейство марки Dacia – седан Logan, хэтчбек Sandero и универсал Jogger.

Dacia Sandero

Оно более чем успешно: в 2024 году Sandero и Sandero Stepway, разойдясь совокупным тиражом почти в 310 тысяч машин, заняли первое место по продажам в Европе, а Jogger нашел 96,4 тысячи покупателей.

Экстерьер

После рестайлинга в оптике и на передних решетках появились точки-пиксели, создавшие «бюджетникам» стильный и запоминающийся образ.

Новая эмблема со стилизованными буквами D и С появилась три года назад. Обвес кросс-версий выполнен из нового пластика. Он прочнее и экологичнее, так как частично изготовлен из вторсырья.

Dacia Jogger

Интерьер

В салоне тоже можно заметить пиксельные вкрапления.

Селектор коробки передач уменьшился в размерах, появилась беспроводная зарядка смартфона и беспроводное подключение Android Auto и Apple CarPlay. Центральный дисплей вырос с 8 до 10 дюймов, но в базовом варианте остался держатель для смартфона вместо встроенной медиасистемы.

Агрегаты

Из линейки ушли версии с дизелем 1.5 и с вариатором.

Logan и Sandero можно заказать с литровым мотором – атмосферным (67 л. с.) и турбированным (100 л. с.). На Sandero Stepway и Jogger наддувный двигатель на 10 «лошадей» мощнее. У них же есть гибридная модификация в составе атмосферника 1.8, электромотора, робота с кулачками вместо сцепления и батареей на 1,4 кВт·ч. Пиковая отдача составляет 155 л. с.

Плюс для всех типов кузова есть газовая турбо=«тройка» 1.2 мощностью 120 сил.

Интерьер Dacia Jogger

Электромобили

У Дачии также есть электрохэтчбек Spring. Китайская сборка, рациональный подход к силовой установке и оснащению позволяют продавать начальную версию дешевле 17 тысяч евро.

\Концепт-кар Dacia Hipster может стать еще доступнее – ультрадешевый, но при этом стильный и функциональный электромобиль. Длина 3 м, ширина и высота по 1,55 м. Весит на 20% меньше Спринга – всего 800 кг.

Dacia Hipster Concept Dacia Hipster Concept

Данных о батарее и запасе хода пока нет. Однако Dacia привела статистику, согласно которой 94% французов проезжают не больше 40 км в день. Компания заявила, что Hipster в таком режиме потребует двух подзарядок в неделю. Это позволяет предположить автономность около 150 км.

За безопасность отвечают две надувные подушки.

Интерьер Dacia Hipster Concept Интерьер Dacia Hipster Concept

Салон рассчитан на четверых. Объем багажника варьируется от 70 до 500 л. На передней панели есть миниатюрная цифровая приборка. Всё нужное для себя водитель может разместить с помощью разнообразных фирменных креплений и адаптеров. Вместо стеклоподъемников – сдвижные форточки.

