Просторный салон, большой багажник, богатая комплектация — новый кроссовер крупнее Дастера

Стали известны комплектации и характеристики нового кроссовера Dacia Bigster

Спустя несколько лет после анонса кроссовер Dacia Bigster стал серийным. Для румынской марки это самая крупная и дорогая модель.

Dacia Bigster

При длине 4,57 м новичок на 23 см длиннее Дастера и играет в С‑классе.

Стилистика двух вседорожников очень схожа, но кузова у них всё же разные. Колесная база выросла с 2657 до 2700 мм, дав дополнительное пространство сидящим сзади. А вот третий ряд не появился: он всё равно оказался бы очень тесным, и делать его «для галочки» не стали. Зато багажник вырос с 472 до 667 л.

Dacia Bigster

В основе лежит платформа CMF-B. При этом Bigster первым получил новую гибридную силовую установку. Бензиновому атмосфернику 1.8 мощностью 107 л. с. помогает электромотор. Общими усилиями они выдают 155 сил. Коробка роботизированная, скромная батарея имеет емкость 1,4 кВт·ч.

Есть две 140‑сильные модификации с мотором 1.2 турбо – газовая и «мягкий» гибрид. Полноприводное исполнение в гамме всего одно, оно чисто бензиновое и с механической коробкой. У него тот же двигатель, но отдачей 130 л. с.

Интерьер Dacia Bigster

В базовое оснащение Бигстера включили побольше оборудования, чем у младших моделей. В частности, на все версии ставится медиасистема с дисплеем на 10,1 дюйма и цифровая приборка. Впервые на Дачию ставится адаптивный «круиз» и электропривод пятой двери.

Продажи пока не стартовали. Скорее всего, Dacia Bigster окажется самым доступным среднеразмерным кроссовером на европейском рынке.

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