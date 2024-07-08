После замены масла Дастер требует повторить процедуру – что делать?

«За рулем» описал процесс сброса счетчика срока замены масла в Renault Duster

Продолжаем отвечать на вопросы читателей «За рулем» и сегодня расскажем, как заставить погаснуть сигнализатор срока замены масла в Renault Duster. Этот вопрос задал нам один из читателей «За рулем»:

«Как погасить сигнализатор срока замены масла Рено Дастер? При включении зажигания, нажатии педали газа и трехкратном нажатии педали тормоза инициализация не происходит. При повторной операции – то же самое. Индикатор о замене масла продолжает гореть».

Проблему разобрал эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Алексей Ревин.

Откуда проблема

У автомобиля Renault Duster есть система, которая ведет отсчет пробега и времени после проведения технического обслуживания. Устройство несложное – получая сигнал от одометра в комбинации приборов, оно ведет отсчет ровно 15 тысяч километров. Второй сигнал счетчик получает от часов и, как только пройдет 365 дней с прошлой замены масла, потребует вновь провести данную процедуру. Причем действует принцип, оговоренный в инструкции к автомобилю, – что наступит раньше.

Вначале, пока автомобиль на гарантии и владелец обслуживает его у официального дилера, то дилер и занимается процедурой обнуления счетчика. Но случается всякое: то владелец решит перестать обслуживаться у дилера, то дилер уйдет, хлопнув дверью. Поэтому мы разберем способы обнуления сервисного интервала на двух поколениях Дастеров. Кроме того, на нашем рынке есть также автомобили, ввезенные из других стран новыми и подержанными.

Что делать

Следует отметить, что способ обнуления сервисного счетчика коррелируется с видом комбинации приборов – собственно, в ней он и расположен.

Самые ранние Дастеры, только появившиеся у нас, имели комбинацию приборов с символом в виде масленки со стрелочками.

Алгоритм сброса сервисного пробега, описанный нашим читателем, актуален как раз для этого варианта.

О необходимости провести техобслуживание на комбинации приборов такого вида предупреждает загоревшийся желтый зигзагообразный символ, в народе называемый «пилой». В этом случае сервисный интервал обнуляется с помощью кнопки управления борткомпьютером, расположенной на торце правого подрулевого переключателя. Включаем зажигание, а затем…

…нажатиями кнопки листаем меню до появления символа автомобиля, движущегося к гаечному ключу, после чего, зажав кнопку, ждем обнуления (около 10 секунд).

Дисплей с автомобилем и ключом может иметь и такой вид, но порядок действий тот же.

На более свежих автомобилях появился мультируль с управлением бортовым компьютером клавишами на правой спице. Для сброса сигнализатора включаем зажигание и следуем вот этой инструкции.

Показания дисплея в комбинации приборов перелистываем клавишами «вверх» или «вниз», пока не дойдем до значка сервиса. Далее удерживаем кнопку со стрелкой вверх, чтобы активировать процедуру сброса, и жмем потом кнопку еще раз, чтобы подтвердить ее.

Комбинация приборов может иметь и более строгий вид, но управление сбросом сервисного интервала остается таким же.

Не верь написанному

Напомним, что бортовой компьютер показывает интервалы замены масла при идеальных условиях эксплуатации. На самом деле, в большинстве случаев масло надо менять в два раза чаще. Эта рекомендация есть в инструкции к автомобилям Renault и к машинам ряда других производителей. Так нужно поступать, когда машина эксплуатируется в городе, когда совершаются только короткие поездки, в том числе по пробкам, в жару и в мороз. То есть это и есть наша с вами реальная автомобильная жизнь.

Обратите внимание, что производители автомобилей премиум-класса иногда закладывают в программу бортового компьютера алгоритм, который уменьшает пробеги между ТО в зависимости от условий эксплуатации. А вот увеличения межсервисного интервала не предусмотрено ни у одного автопроизводителя.

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