#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Дилеры предлагают XCite X-Cross 7. Но по цене пока вопрос
27 мая
Дилеры предлагают XCite X-Cross 7. Но по цене пока вопрос
Начались официальные продажи нового кроссовера...
За повторное нарушение этого ПДД будут лишать прав на срок до трех месяцев
27 мая
За повторное нарушение этого ПДД будут лишать прав на срок до трех месяцев
Комиссия Правительства РФ поддержала...
Более густое масло в двигатель
27 мая
Пробег под 200 тысяч км — какое масло поможет двигателю
Эксперт «За рулем» рассказал, что делает с...

Пробег под 200 тысяч км — какое масло поможет двигателю

Эксперт «За рулем» рассказал, что делает с мотором более густое масло

Продолжаем отвечать на вопросы читателей «За рулем» и сегодня узнаем, стоит ли заливать в двигатели автомобилей с большими пробегами чуть более густое масло:

«Здравствуйте. В автомобили Lexus RX и Kia Spectra производителем рекомендовано заливать масло вязкостью 5W-30. Не будет ошибкой заливать масло вязкостью 5W-40? Авто зимой не эксплуатируются, пробеги 190 000 и 175 000 км. С уважением, Александр Б.».

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Алексей Ревин не советует этого делать и приводит следующие аргументы.

Вязкое масло спасет от масложора? — И да, и нет

Многим автовладельцам кажется, что если мотор пробежал под 200 тысяч км, то все его сопряжения изношены, зазоры велики и можно залить более густое масло, чтобы «оно там лучше держалось».

На самом деле, более густое масло применительно к немолодому двигателю дает несколько негативных эффектов.

Два минуса более густого моторного масла

Во-первых, вырастет температура двигателя. Ведь более вязкое масло дает несколько большее внутреннее трение в моторе. А, как известно, трение повышает температуру. Недаром же конечная форма превращения любой энергии – это тепло.

95-й бензин в машины с Евро-2 – лить или нет?

Второй эффект от применения более густого масла – это худшее удаление масляной пленки со стенок цилиндров. Дело в том, что маслосъемные кольца при больших пробегах изнашиваются, частично теряют подвижность и хуже удаляют масло. Избыток масла увеличивает вероятность закоксовывания уже компрессионных колец и дает большое количество нагара в камере сгорания. Нагар в камере сгорания увеличивает риск детонации, особенно в жару, а несгоревшее масло, попадая в выпускной тракт, выводит из строя каталитический нейтрализатор.

Работа маслосъемного кольца с маслами разной вязкости
Работа маслосъемного кольца с маслами разной вязкости

Советы эксперта

Как не убить аккумулятор недозарядом? Вот ответ эксперта

Даже немолодым двигателям нужно масло рекомендованной заводом вязкости, а вот требования к зольности лучше бы даже ужесточить и применять вместо полнозольных масел А3 или А5 малозольные – С3 и ILSAC. Но такие масла заметно дороже.

Также для старых агрегатов ни в коем случае не следует практиковать редкую замену моторного масла. Рекомендую от замены до замены не превышать пробег в 7,5 тыс. км или 250 моточасов работы двигателя. Ведь капремонт двигателя нынче очень дорог, а покупка новой машины – мероприятие неподъемное для большинства автолюбителей.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected]. Наши эксперты ответят в рубрике «Прямая линия».

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Ждем вас всей семьей в RDRC Racepark

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – 23 июня 2024

• Дрэг-рейсинг
• Выставка ретроавтомобилей
• Гоночное такси
• Полеты на вертолете
• Концерт группы «Кирпичи»

КУПИТЬ БИЛЕТ НА ЗА РУЛЕМ ФЕСТ

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемРевин Алексей
Фото:Freepik
Количество просмотров 10
27.05.2024
Фото:Freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0