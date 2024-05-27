Пробег под 200 тысяч км — какое масло поможет двигателю

Эксперт «За рулем» рассказал, что делает с мотором более густое масло

Продолжаем отвечать на вопросы читателей «За рулем» и сегодня узнаем, стоит ли заливать в двигатели автомобилей с большими пробегами чуть более густое масло:

«Здравствуйте. В автомобили Lexus RX и Kia Spectra производителем рекомендовано заливать масло вязкостью 5W-30. Не будет ошибкой заливать масло вязкостью 5W-40? Авто зимой не эксплуатируются, пробеги 190 000 и 175 000 км. С уважением, Александр Б.».

Эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Алексей Ревин не советует этого делать и приводит следующие аргументы.

Многим автовладельцам кажется, что если мотор пробежал под 200 тысяч км, то все его сопряжения изношены, зазоры велики и можно залить более густое масло, чтобы «оно там лучше держалось».

На самом деле, более густое масло применительно к немолодому двигателю дает несколько негативных эффектов.

Два минуса более густого моторного масла

Во-первых, вырастет температура двигателя. Ведь более вязкое масло дает несколько большее внутреннее трение в моторе. А, как известно, трение повышает температуру. Недаром же конечная форма превращения любой энергии – это тепло.

Второй эффект от применения более густого масла – это худшее удаление масляной пленки со стенок цилиндров. Дело в том, что маслосъемные кольца при больших пробегах изнашиваются, частично теряют подвижность и хуже удаляют масло. Избыток масла увеличивает вероятность закоксовывания уже компрессионных колец и дает большое количество нагара в камере сгорания. Нагар в камере сгорания увеличивает риск детонации, особенно в жару, а несгоревшее масло, попадая в выпускной тракт, выводит из строя каталитический нейтрализатор.

Работа маслосъемного кольца с маслами разной вязкости

Советы эксперта

Даже немолодым двигателям нужно масло рекомендованной заводом вязкости, а вот требования к зольности лучше бы даже ужесточить и применять вместо полнозольных масел А3 или А5 малозольные – С3 и ILSAC. Но такие масла заметно дороже.

Также для старых агрегатов ни в коем случае не следует практиковать редкую замену моторного масла. Рекомендую от замены до замены не превышать пробег в 7,5 тыс. км или 250 моточасов работы двигателя. Ведь капремонт двигателя нынче очень дорог, а покупка новой машины – мероприятие неподъемное для большинства автолюбителей.

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