Капиталка мотора: главные признаки, что вот-вот и пора!

Эксперты «За рулем» рассказывают, каких затрат потребует восстановление мотора на самом деле и что надо будет сделать.

Обычно капремонт двигателя не сваливается на владельца машины неожиданно. Ему предшествуют появившийся из выхлопной трубы сизый дым и растущий расход масла. Мотор неуверенно пускается и плохо тянет. Иногда прослушиваются подозрительные шумы и стуки.

Но случается, что беда приходит нежданно. Например, при форсировании глубокой лужи вода может попасть в воздухозаборник, и двигатель получит гидроудар. Или владелец затянул с заменой ремня ГРМ, тот порвался, и клапаны встретились с поршнями. Либо решил поднять мощность мотора, удалив воздушный фильтр, и попавшая в двигатель пыль поспособствовала быстрому износу цилиндропоршневой группы. Причин много, а исход один — двигатель придется серьезно ремонтировать.

Объем бедствий

Капиталка бывает частичная и полная. Чтобы определить, какой ремонт нужен мотору, надо провести контрольные замеры и дефектовку — начать с состояния цилиндров и люфтов поршней в них, осмотреть вкладыши и замерить диаметр шеек коленвала, оценить зазоры в поршневых пальцах. При частичной капиталке обычно ограничиваются заменой поршневых колец, вкладышей, сальников, прокладок . При полной переборке список получается намного длиннее, и объем работ существенно больше. Выше, соответственно, и стоимость ремонта.

Полная капиталка

Последовательность действий при полной капиталке следующая. Сначала двигатель снимают с машины. Дороже всего эта операция на полноприводных автомобилях с автоматическими коробками передач.

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Далее — разборка, мойка, дефектовка и микрометраж. Только на этом этапе можно определить более-менее точную стоимость ремонта. Если вердикт выносят раньше — повод насторожиться. Скорее всего, вы попали к некомпетентным мастерам, или вас попытаются обмануть.

После замеров и дефектовки основные детали направляют на мехобработку — многие мастерские не держат дорогого оборудования для расточки блоков и шлифовки коленвалов и отправляют детали смежникам. От объема мехобработки сильно зависит стоимость работ . Потом мотор собирают, устанавливают на машину и заправляют рабочими жидкостями.

Теперь о запчастях — они в общей калькуляции составляют обычно половину всех расходов на капиталку. Меняются все прокладки, резиновые и резинометаллические уплотнения. Элементы привода ГРМ всегда меняют, если он ременный, и почти всегда, если цепной. При любой переборке устанавливают новые поршневые кольца и вкладыши коленчатого вала. Поршни современных моторов очень нагружены и чаще всего тоже подлежат замене.

К деталям, которые меняют по результатам диагностики, относятся клапаны, масляные насосы и даже коленчатые валы, если нет возможности шлифовки под ремонтный размер. Основные детали — блок цилиндров и головки — стараются отремонтировать. При этом цилиндры либо растачивают под ремонтный размер, либо перегильзовывают под стандартные поршни. В головке иногда приходится восстанавливать постели распредвалов и менять втулки клапанов, фрезеровать привалочную плоскость и почти всегда — обрабатывать седла клапанов.

Ремонтируем и улучшаем

Бывает так, что после капремонта двигатель становится… долговечнее заводского! Например, многие автопроизводители не устанавливают на моторы форсунки охлаждения поршней, хотя в блоке цилиндров под них даже площадки отлиты. Если на сервисе вам сделают такую доработку, то ресурс мотора увеличится.

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Другой пример — сверление дополнительных отверстий в поршне для слива масла из канавки маслосъемного кольца, что увеличивает ресурс поршневой.

При переборке мотора можно заодно и увеличить рабочий объем . Например, из двигателя 1.4 концерна Hyundai/Kia сделать 1.6, установив другой коленвал. Очевидно, что блок цилиндров с номером останется прежним и никто об этом не узнает.

Важно, чтобы мастер-приемщик не называл сразу цену на ремонт: без дефектации это невозможно.

Цена вопроса

Цены на капитальный ремонт двигателя зависят от объема работ, стоимости запчастей и сложности самого агрегата. В зависимости от региона цены могут отличаться более чем в два раза. Нижний предел стоимости восстановления двигателя Лады Гранты — 30–40 тысяч рублей за работу и детали. Капремонт двигателя популярного семейства Logan/Sandero обойдется в 60–80 тысяч рублей. Трудоемкость слесарных работ приблизительно такая же, как у Гранты, а вот запчасти дороже.

Восстановление более сложных многоцилиндровых V‑образных моторов выльется в 200–300 тысяч рублей. Причины очевидны — трудоемкость выше, да и деталей потребуется больше, причем все они импортные.

Альтернатива капремонту

Многие предпочитают не ремонтировать изношенный двигатель, а взять так называемый контрактный (бэушный) мотор. Неплохой вариант, удастся даже серьезно сэкономить — полная переборка порой обходится вдвое дороже. Например, цена «живого» мотора для Гранты — 25–30 тысяч рублей, для Логана — 45 тысяч рублей. За более сложные многоцилиндровые двигатели просят ­от 80 до 200 тысяч рублей и более.

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Но эйфория неуместна: все-таки не нужно забывать, что вы покупаете не новый, а бэушный агрегат! И это лотерея, в которую можно и проиграть. Поэтому перед тем, как принять окончательное решение, советуем прошерстить интернет. Почитать отзывы о продавцах бэушных агрегатов и о конструктивных достоинствах и недостатках вашего мотора. Например, не стоит покупать подержанные 2-литровые алюминиевые моторы G4KD, устанавливаемые на многие модели Hyundai и Kia . Обычно эти агрегаты не доживают до 150 000 км — появляются задиры на стенках цилиндров, из-за чего резко усиливается масляный аппетит. Такие моторы восстанавливают перегильзовкой.

И еще. Номер двигателя не фигурирует в регистрационных документах, но замену мотора все равно надо оформлять в ГИБДД.

Чтобы свести к минимуму риск переплаты, хорошо бы самому ­разобраться хотя бы в базовых принципах капиталки мотора.

Как ездить после капиталки?

Нежно! — как говорил капитан Жеглов. Перед поездкой необходим прогрев мотора, хотя бы кратковременный. При движении надо избегать резких ускорений и торможений двигателем, а также езды внатяг, буксировки и перегруза.

Как долго следовать таким правилам? Лучше — постоянно, но реальный минимум для обкатки должен составлять не менее 1500–2000 км. И почаще меняйте моторное масло и фильтр — пусть из движка окончательно удалятся металлическая стружка и прочие продукты износа.

А надо ли ремонтировать?

Часто страхи бывают преждевременными — и двигатель не нуждается во вмешательстве. Чаще всего владельца разводят на дорогой ремонт. Это случается, как правило, при визите на недобросовестный сервис, но обманывают даже на дороге, разыгрывая перед владельцем театральное представление. Один мошенник отвлекает на себя внимание, а другой разливает под капотом масло или устраивает дымовую завесу. Расстроенного хозяина автомобиля везут в партнерский сервис, где ему выносят страшный диагноз и огромный счет — и владелец часто соглашается!

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Другая причина — повышенный расход масла. К сожалению, у многих современных автомобилей он очень велик (больше 0,5 литра на 1000 км), но это определяется конструкцией двигателя и не является неисправностью. Опять-таки, гугл вам в помощь — проглядите форумы и поймете, нормальный у вас расход масла или все-таки пора волноваться.

Наконец, бывает так, что за неисправность механической части самого двигателя часто принимают недостатки в работе систем питания и зажигания, а также выпуска отработавших газов, опор силового агрегата и даже автоматической коробки передач . Вынесенный ремонтниками вердикт всегда лучше перепроверить, загнав машину на диагностику в еще один ­сервис.

В любом случае, не стоит доверять столь сложный и дорогостоящий ремонт абы кому. Существует немало фирм, занимающихся восстановлением моторов на протяжении многих лет и дорожащих репутацией — к ним и обращайтесь.

Всем счастливого пути — и без капремонта!