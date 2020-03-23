Заменил двигатель. Мне снова регистрировать машину?

На вопрос читатели «За рулем» отвечает глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

На Шкоде Октавия из-за перескока цепи и последовавшего за этим разрушения предстоит замена двигателя. Буду ставить точно такой же, но от другой машины (договор купли-продажи имеется). Надо ли обращаться в ГАИ, ведь номер двигателя теперь нигде не указывается?

А. Иванов, Петрозаводск

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

В соответствии с Правилами государственной регистрации автомототранспортных средств, в случае замены двигателя на аналогичный по типу и модели, внесение сведений в банк данных о владельцах транспортных средств и о его номере осуществляется регистрационным подразделением Госавтоинспекции при производстве регистрационных действий на основании результатов осмотра без представления документов, удостоверяющих право собственности на него.

Таким образом, специально обращаться в ГИБДД для этого вам нет необходимости. Новый номер двигателя будет внесен в банк данных «автоматически» при последующем обращении для совершения любого регистрационного действия с автомобилем.