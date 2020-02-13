Сегодня, в 8:00 Цвет надоел, наклеил пленку — надо перерегистрировать? Какие действия и в какой срок надо предпринять в таком случае, рассказывает глава Госавтоинспекции Михаил Черников. Оклеил машину матовой пленкой. В итоге из серой она превратилась в дымчато-черную. Хотя в солнечную погоду можно сказать, что темно-серая. Когда надоест, пленку планирую снять. Надо ли каждый раз перерегистрировать машину? Пригонять ли ее для этого в ГИБДД? Вячеслав Панкратов, Петербург
На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
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Изменение цвета машины любым способом, в том числе вследствие оклейки ее пленкой, требует внесения соответствующих
изменений в регистрационные данные. Делается это на основании заявления владельца.
Согласно постановлению Правительства РФ № 938 от 12 августа 1994 года
подать заявление необходимо , обратившись в любое регистрационное подразделение Госавтоинспекции. в течение десяти дней после изменения цвета Аналогичные требования предъявляются и при удалении пленки, то есть возвращении автомобиля к исходному цвету. Представление транспортного средства на осмотр в обоих случаях обязательно.
Таковы требования Административного регламента МВД, утвержденного приказом МВД России от 7 августа 2013 года № 605.
Фото: depositphotos.com
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