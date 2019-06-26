Читателю «За рулем» отвечает глава ГИБДД.

Придется ли перерегистрировать машину после оклейки ее пленкой?

Ю. Садюков, Рязань

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Если цвет пленки отличается от цвета, указанного в регистрационных данных транспортного средства, необходимо обратиться в регистрационное подразделение Госавтоинспекции с заявлением для внесения соответствующих изменений в указанные данные.

Такой порядок продиктован Административным регламентом МВД по предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, утвержденным приказом МВД России от 7 августа 2013 года № 605.

За неисполнение этой обязанности предусмотрен административный штраф для граждан в размере от 1500 до 2000 рублей (часть 1 статьи 19.22 КоАП РФ).

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