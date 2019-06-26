Придется ли перерегистрировать машину после оклейки ее пленкой?
Ю. Садюков, Рязань
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На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
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Если цвет пленки отличается от цвета, указанного в регистрационных данных транспортного средства, необходимо обратиться в регистрационное подразделение Госавтоинспекции с заявлением для внесения соответствующих изменений в указанные данные.
Такой порядок продиктован Административным регламентом МВД по предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, утвержденным приказом МВД России от 7 августа 2013 года № 605.
За неисполнение этой обязанности предусмотрен административный штраф для граждан в размере от 1500 до 2000 рублей (часть 1 статьи 19.22 КоАП РФ).
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