Ситуация сложная, но не тупиковая, утверждает глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Случайно узнал, что на мою машину наложен запрет на регистрационные действия из-за того, что ее предыдущий владелец не уплатил штраф за парковку. Как мне теперь ее продать, если новый владелец не сможет ее зарегистрировать? Желания уплачивать штраф за предыдущего владельца нет.

Алексей Владимирский, Владивосток

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

В соответствии с приказом МВД России от 26 июня 2018 года № 399 «Об утверждении Правил государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, образца бланка свидетельства о регистрации транспортного средства и признании утратившими силу нормативных правовых актов МВД России и отдельных положений нормативных правовых актов МВД России», в отношении транспортных средств, на которые судом, следственными, таможенными органами, органами социальной защиты населения либо другими органами в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, были наложены запреты или ограничения на совершение регистрационных действий, регистрационные действия производятся после снятия указанных запретов или ограничений.

В данной ситуации следует обратиться в орган, наложивший данное ограничение, для поиска оптимального варианта выхода из ситуации и снятия наложенных ограничений.

Прекратить регистрацию автомобиля теперь можно не выходя из дома.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»