Главные разводки автосервисов (и как на них не попасться)

Рано или поздно любому автовладельцу приходится отрываться от текущих дел и везти своего «железного коня» на обслуживание или в ремонт. Эти визиты в сервис-центры сродни русской рулетке. Даже в среде знакомых мастеров и механиков есть шанс нарваться на некачественно проведенные работы, чреватые дополнительными расходами и потерянным временем. А ведь не редкость и случаи откровенного мошенничества.

Кого чаще обманывают

В сети недобросовестных сотрудников автосервисов может попасться любой водитель. Но существует несколько характерных разновидностей людей, наиболее уязвимых в царстве подъемников и гайковертов.

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Прежде всего, это неопытные водители, плохо представляющие себе устройство автомобиля. Каждый мастер или механик мгновенно определяет степень технической осведомленности клиента и, почуяв слабину, элементарно может «развести» его на дополнительные, совершенно лишние работы. Скажем, не стоит говорить механикам, что машина давно не обслуживалась: итогом почти наверняка станет множество ненужных работ.

Также жертвой алчного сотрудника автосервиса легко может оказаться молодая женщина, которая с большой вероятностью плохо разбирается в технике или принципиально считает это мужским делом.

Часто страдают от некачественного обслуживания меланхоличные или очень занятые личности, отдающие мастеру ключи с просьбой разобраться, что там и как, и уезжающие по своим делам на несколько часов.

Какой сервис предпочесть

Несмотря на очевидные доводы в пользу фирменных сервис-центров, где используются только оригинальные запчасти, а выполнение работ находится под контролем производителей автомобилей, полной гарантии качественного обслуживания никто не даст и здесь. Работа сервисов с 2001 года в России не лицензируется, что позволяет им широко трактовать свои обязанности.

Не стоит идти в ближайший сервис. Экономия времени может стоить серьезного вреда для машины. Всегда заранее интересуйтесь у знакомых и в интернете, какая фирма заслуживает доверия. Уделите особое внимание рейтингам.

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Также отдавайте предпочтение СТО, которые работают с одной-двумя марками машин, что даст некоторую уверенность в «заточенности» механиков на выполнение работ именно с автомобилями вашего бренда.

Неофициальный или «гаражный» сервис почти всегда дешевле фирменного, а качество услуг часто соизмеримое. Но если не повезет с обслуживанием и машина сломается (или, не дай бог, произойдет авария), добиться компенсации будет гораздо сложнее.

Когда выбор падает на ранее незнакомый фирменный сервис-центр, сначала просите у персонала показать действующий сертификат от производителя, подтверждающий этот статус.

Не зацикливайтесь на одном центре и при первой неудовлетворенности услугами обращайтесь в другой. Если речь идет об официальных сервисах, на гарантию такой переход не повлияет.

Способы мошенничества

Перебрать все существующие способы «развода» клиента, наверное, невозможно. К тому же изобретательные сервисмены все время придумывают что-нибудь новенькое. Может быть, дело в нашем менталитете, но даже работающие в одной компании сотрудники иногда гордятся тем, что ставят друг друга в сложное положение (мне известны такие взаимные «разводы» даже между топ-менеджерами сервис-центров). В любом случае, нужно знать основные виды мошенничества, чтобы хоть в чем-то подстраховаться от ненужных расходов.

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Часто неподготовленные клиенты обращаются в сервис с просьбой проверить источник какого-то непонятного стука или звона. Даже если механику сразу ясно, что ничего серьезного не произошло, скорее всего, он предложит вам диагностику (не бесплатную), которая в лучшем случае ничего не покажет.

Гораздо хуже, если после такой проверки мастер сообщит, что у автомобиля серьезная неисправность (конечно же, мнимая) и срочно необходим ремонт. Излишне говорить, что он выльется в круглую сумму, а результат будет непредсказуемым. Как минимум с машиной ничего делать не будут (за ваши деньги) или поменяют одни исправные узлы на другие. А могут и, воспользовавшись вашим отсутствием, заменить некоторые новые детали на старые или вообще левые.

Похожим образом автомобилю может быть специально нанесен ущерб, результаты которого предложат устранить на месте. Но некоторые виды таких повреждений имеют скрытый характер, поэтому проявляются через какое-то время. С тем расчетом, чтобы клиент вновь посетил сервис.

Одним из распространенных, но относительно безвредных способов «развода» является предложение ненужных дополнительных услуг или деталей/материалов «улучшенного качества». Конечно же, по завышенной цене. Обычно такие действия успешно проводятся с «чайниками».

Также процветают манипуляции сотрудников техцентров с нормочасами, то есть утвержденными и вписанными в прейскурант сервиса трудозатратами на стандартные операции, которым соответствуют конкретные расценки. Иные мастера с удовольствием увеличивают в заказ-наряде количество нормочасов и добавляют лишние расходные материалы, мотивируя это не существующими в реальности сопутствующими работами.

Как избежать обмана

Вряд ли можно полностью застраховать себя от деструктивного воздействия иных сотрудников автосервисов. Наши советы помогут свести неприятности к минимуму.

Познакомившись с мастером-приемщиком и объяснив цель своего визита, сразу поинтересуйтесь, какие работы будут производиться. Попросите, чтобы все дополнительные платные услуги согласовывались с вами. Стоимость основных работ также должна быть оговорена заранее. После этого все договоренности (включая цену) фиксируются в заказ-наряде, который подписывается вами и мастером.

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Возможные дополнительные работы оформляйте документально, чтобы потом была возможность, в случае проблем, обратиться с претензией. Задавайте наводящие вопросы об их необходимости, что уменьшит вероятность «недружественных маневров».

Не выдавайте мастеру свою неопытность. Если ваши технические познания оставляют желать лучшего, лаконично опишите проблему и попросите ее решить. При появлении сомнений в намерениях мастера попросите время для размышления и уезжайте. А еще лучше привозите с собой «подкованного» знакомого, при котором вам вряд ли навяжут лишние работы.

Также не информируйте мастера о том, что недавно сами занимались ремонтом машины. Вероятно, он обвинит вас в какой-либо поломке и добавит работы «по исправлению».

Всегда просите мастера-приемщика допускать вас в цех, чтобы присутствовать при выполнении диагностики и ремонта (в серьезных центрах эту просьбу удовлетворяют). При вас механик вряд ли осмелится подменить детали или что-то специально повредить. К тому же будет возможность проконтролировать, что работы выполнены полностью и с нужным качеством. Если лично находиться в ремонтной зоне не сможете, попросите сделать это приятеля или родственника.

Но ловкость рук некоторых механиков позволяет делать «темные дела» даже в присутствии клиента. Поэтому, покупая дорогостоящие запчасти, перед заменой в сервисе помечайте их какой-нибудь незаметной меткой (царапина, еле видимая краска), а после окончания работы просите вернуть вам все замененные детали.

Наконец, принимая выполненные работы, внимательно все проверьте, а также попросите мастера-приемщика сообщить результаты диагностики и внести их в окончательный вариант заказ-наряда. Только после этого оплачивайте услуги.

Так в какой мере можно доверять автосервисам? Ведь помимо традиционных «разводов» часто сталкиваешься с низкой квалификацией и небрежностью их работников. А с ухудшением экономической ситуации число таких случаев будет расти. Конечно, без сервис-центров не обойтись, если ваш автомобиль на гарантии или при невозможности лично заниматься плановым обслуживанием. Просто постарайтесь свести количество визитов к минимуму, отложив необязательные работы до лучших времен.

Текст: Юрий Хайкевич