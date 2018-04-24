Сервисмены в шоке! Подборка временных решений

Чего только не придумывают автовладельцы при поломках, чтобы самостоятельно добраться до сервиса или даже временно эксплуатировать автомобиль в ожидании ремонта. Смекалка и бесстрашие некоторых водителей способны повергнуть в шок даже бывалых сервисменов.

В нашей подборке собраны разношерстные временные решения: от довольно сомнительных без предыстории до событий из опыта реальных автовладельцев. Есть даже пример с одним из редакционных автомобилей. Большинство из представленных временных подходов можно отнести к крайне опасным вариантам для движения по дорогам общего пользования. Подобные решения рискованны не только для самого водителя, но и для окружающих его на дороге. Однако некоторые варианты вполне безобидны и с ними при необходимости можно прожить в ожидании ремонта, не ставя машину на прикол. Однако большую их часть можно смело маркировать предупреждением: «Не повторять — опасно для жизни!».

Какие изменения разрешается безнаказанно вносить в автомобиль? Об этом читайте здесь.

Оборвался ремень генератора? Не беда — есть способ доехать до места ремонта.

Фото: из архива автора