Сервисмены в шоке! Подборка временных решений

В нашей подборке собраны разношерстные временные решения: от довольно сомнительных без предыстории до событий из опыта реальных автовладельцев. Есть даже пример с одним из редакционных автомобилей. Большинство из представленных временных подходов можно отнести к крайне опасным вариантам для движения по дорогам общего пользования. Подобные решения рискованны не только для самого водителя, но и для окружающих его на дороге. Однако некоторые варианты вполне безобидны и с ними при необходимости можно прожить в ожидании ремонта, не ставя машину на прикол. Однако большую их часть можно смело маркировать предупреждением: «Не повторять — опасно для жизни!».
- Какие изменения разрешается безнаказанно вносить в автомобиль? Об этом читайте здесь.
- Оборвался ремень генератора? Не беда — есть способ доехать до места ремонта.
Фото: из архива автора
Читать комментарии (2)