Что можно переделать в автомобиле без негативных последствий?

Как можно доработать свою машину, причем так, чтобы не иметь претензий со стороны властей?

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В последнее время технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» очень сильно ограничил круг изменений в автомобиле, которые разрешено делать без какой-либо сертификации и регистрации изменений в ГИБДД. Газ нельзя, лифтовать или занижать нельзя, лебедку нельзя, светодиоды и прямоток тоже нельзя...

Ну или можно: делайте почти любые изменения, а потом милости просим в сертификационные органы. А это долго, дорого и не факт, что получится. Поэтому давайте поговорим о том, что владелец может делать со своим автомобилем и при этом вправе выезжать на дороги общего пользования.

В комментариях напомните, если я что упустил, и поделитесь — бывало ли, чтобы вас наказывали за тюнинг?