Тюнинг вне закона: что нельзя переделывать в автомобилях

Правительство готовит закон о порядке внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Многие ли переделки станут легальными?

Вам предложат тысячу вариаций для выпускной системы — повышение мощности двигателя, улучшение звучания, удвоение числа труб, увеличение диаметра насадок. О характеристиках выхлопа нередко ­умалчивают.

Русскоязычный интернет пестрит заманчивыми предложениями модернизации автомобилей любых марок и моделей: тонировка всех видов, прямоточные глушители, кенгурины, форсировка двигателя, аэродинамический обвес и биксенон в подарок. Любой автомобиль готовы изменить до неузнаваемости в сотнях мастерских по всей стране. Тысячи магазинов продают материалы и аксессуары для тюнинга.

За установку всего этого добра предусмот­рены карательные меры — от умеренного штрафа до радикального отлучения хозяина от машины. И ГИБДД ведет с нарушителями активную борьбу, выписывая штрафы и выдавая предписания устранить все переделки в десятидневный срок, неисполнение которых грозит снятием транспорта с учета. Тем не менее мы встречаем на дорогах внедорожники, подготовленные для соревнований по трофи-рейдам, машины с синим головным светом, скребущие выпускной системой по асфальту заниженные «десятки» с «развитыми спойлерами».

Массовый тюнинг начался с переделки старых машин в нечто, обладающее сума­сшедшей динамикой. Появились сначала дрегстеры, а потом и хот-роды. На дорогах общего пользования и то и другое сегодня под запретом.

Чего проще — запретить продажу хотя бы того, что нельзя применять ни при каких обстоятельствах! Но этого не делают, благодаря чему у сограждан возникает ощущение, что в стране разрешены практически любые доработки автомобилей. Сеть специализированных техцентров и магазинов лишь усиливает это ощущение.

Вся правда о тонировке оптики

Вот рядовой пример рекламной заманухи: «Тонировка фар автомобиля пленкой — удобная и комфортная процедура, обеспечива­ющая машине эстетическую привлекательность и повышающая безопасность оптики при движении». Некоторые фирмы добавляют к этому, что «светопропускание фар с пленкой составляет 85–90% и остается в разрешенных пределах». В каком ГОСТе оговорены эти пределы, профессиональные мастера тонировки благоразумно умалчивают. Потому что такого норматива нет.

Классическая тонировка головной оптики входит в противоречие с международными нормами. Передние фары должны излучать белый свет, и никак иначе.

Головной свет в цвет кузова — «фишка», придуманная, вероятно, американцами. Хотя в США выезд на дороги общего пользования с такими фарами тоже запрещен. Показ на выставках — пожалуйста.



Материалы по теме Тюнинг в законе: если менять не нужно, менять не надо

Зато существует приложение 8 к действующему техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Пункт 3.6 гласит: установка не предусмотренных конструкцией светового прибора оптических элементов (в том числе бесцветных или окрашенных оптических деталей и пленок) не допускается. И такой же пункт был в старом ГОСТе «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки». Откуда вообще взялось мнение, что это дозволено? Даже «бронирование» фар прозрачной пленкой (некоторые СТО уверяют, что это абсолютно законно) так же нелегально, как тонировка. Бывает, профильные фирмы честно предупреждают: при встрече с инспектором пленка сдирается легким движением руки, а штраф составит 500 рублей согласно статье 12.5 КоАП. Не такая уж большая плата за возможность выделяться в потоке?

Как построить хот-род

В теории ежегодный техосмотр должен пресекать все попытки внести в автомобиль изменения, влияющие на безопасность. Автовладелец просто не получит диагностическую карту и, следовательно, страховой полис. Однако на практике техосмотр издавна устроен так, что не пресекает. Поэтому важным этапом пресечения должны быть наши собственные мозги.

Музыка — область, до которой законодатели не добрались. Требования к внешнему шуму подразумевают только замеры в районе выпускной трубы на холостом ходу. Это позволяет превращать машину в придаток магнитолы — как правило, для выставочных целей.

Модернизацию двигателей закон дозволяет. Конечно, нагнетатель, торчащий из капота, не пройдет, но чип-тюнинг (иная прошивка управляющей электроники) не запрещен — это не внесение изменений в конструкцию, а корректировка настроек серийного оборудования.



Материалы по теме Нелегальный тюнинг автомобилей: снимите это немедленно!

Весь Технический регламент Таможенного союза читать ни к чему, он не для водителей написан. Достаточно внутреннего понимания, что у всех запретов есть здравые основания. Вовсе не по чьей-то прихоти запрещена переделка тормозов, сидений, бамперов, подвески, рулевого управления, элементов силовой структуры кузова, выхлопной системы, наружной оптики, установка аэродинамических приспособлений и различных рекламных щитов на крыше.

Если судить об Америке только по клипам группы ZZ Top, может сложиться впечатление, что там полстраны ездит на хот-родах и дрегстерах. Ничего подобного! Полстраны там ездит на серийных пикапах. А если вы все-таки увидели на дороге хот-род, можете не сомневаться, что он прошел сертификацию. Таких штрафов, как у нас, за наличие неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена (500 рублей), в США нет. Там нижняя планка за фары модного хамелеонового цвета — 1000 долларов, а верхняя, для упорных любителей красоты — полгода тюрьмы. И договориться с полицией значительно труднее — осмотр автомобиля может начаться с фразы: «Медленно выйдите из машины и положите руки на капот». Поэтому большинство американских хот-родов красуется в гаражах, а на фестивали и клубные мероприятия выезжает на прицепах.

Нельзя, но можно!

Попытка детально разобраться, что можно, а что нельзя, заведет в дебри. По сути, в конструкцию серийного автомобиля вообще нельзя вмешиваться, за исключением замены заводских узлов и деталей такими же. Или иными, но обязательно сертифицированными для применения на машинах именно этой модели. На этом настаивает Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (пункт 7.18).

В стиле rat look (или rat rod) есть что-то родное. Кузову придают вид очень старого, ржавчину и шрамы рисуют, но при этом состояние технической начинки идеальное.

Материалы по теме Страшная сила: как устроен дрегстер

Технический регламент «О безопасности ТС» поясняет, какие именно изменения недопустимы. Цитата: «… исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией конкретного транспортного средства составных частей и предметов оборудования, выполненные после выпуска транспортного средства в обращение и влияющие на безопасность дорожного движения…».

Из этого прямой вывод: всё, что не относится к сфере безопасности дорожного движения, можно! И что же это? Честные тюнинговые ателье, соблюдающие законы, предлагают такие услуги: улучшение шумоизоляции, аэрография, тонировка стекол (ее параметры оговорены в отдельном ГОСТе), установка защитной сетки радиатора и парктроников, перетяжка салона алькантарой, полировка кузова и его защита виниловой пленкой.

Внедрение в одну модель некоторых внешних черт другой модели — спорно и в техническом смысле, и в эстетическом. Прокатная фирма Арбаткар среди прочих машин предлагает роллс-ройсовидный Chrysler.

Материалы по теме Газ на авто как альтернатива бензину: плюсы и минусы установки ГБО

Почти все прочие переделки закон прямо не запрещает, но требует легализовать. Например, формально лебедки не запрещены, но существуют нормы по их размещению. В частности, лебедка не должна выступать за бампер. И не каждая лебедка подходит к машинам той или иной модели.

Год назад мы успешно легализовали замену штатных фар редакционной Гранты нестандартным «ксеноном» (ЗР, № 12, 2016) — потребовалось много беготни с бумажками и куча денег: одна предварительная экспертиза обошлась в 4000 рублей. У нас получилось, но сложность и муторность процедуры убивают всякое желание узаконивать изменения, внесенные в конструкцию. Ради установки «псевдоксенона» это точно нерентабельно делать.

Японские дрифтеры подарили миру стиль oni-kyan («дьявольский развал»). Когда-то считалось, что при такой установке колес машина дрифтит лучше, потом выяснили, что это не так. А стиль остался.

На многие аксессуары не распространяется категорический запрет. Но в законе есть важная оговорка: допустимы только узлы и детали, прошедшие оценку соответствия в установленном порядке. И если эту оценку не удосужился провести продавец, она ложится на плечи покупателя. Полезно также знать, что сам продукт и его установка на автомобиль требуют отдельных оценок. Те, кому пришлось заново регистрировать газовое оборудование, уже в курсе.

Ничего нового

Материалы по теме Легализация тюнинга: ГИБДД заставили переписывать законопроект

МВД в прошлом октябре выпустило проект постановления об утверждении Порядка внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств. Поклонники тюнинга считают, что, будучи принятым, документ упростит легализацию переделанных и дополненных нестандартным оборудованием автомобилей.

Однако при внимательном рассмотрении проекта выясняется, что существующий порядок остается практически неизменным. Схема хождений по инстанциям такая же сложная, и легализовать «прямоток», проставки всех видов и синие фары всё равно не выйдет. Не факт, что и установленная лебедка получит одобрение экспертов. А главный камень преткновения — в России всего четыре испытательные лаборатории, которые уполномочены давать экспертные заключения: в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде (согласно реестру департамента технического регулирования на сайте Евразийской экономической комиссии).

Область, в которой фантазия «тюнеров» пока ничем не ограничена, - дизайн интерьера. Органы управления как таковые и сиденья изменять нельзя, но всё остальное — как угодно.

Материалы по теме Бывает ли полезный тюнинг — экспертиза ЗР

Как ни крути, любителей нестандартных автомобилей во всем мире загоняют на стандартный маршрут — в «придворные» ателье. Для марки BMW это такие компании, как AC Schnitzer и Alpina, для Мерседеса — AMG и Brabus, для АВТОВАЗа — «Лада Спорт», чья продукция поставляется заводским дилерам. Суть: всё, что они предлагают, сертифицировано изначально и не считается переделками, ибо внесено до, а не «после выпуска транспортного средства в обращение». И сие подтверждено документом — одобрением типа транспортного средства.

Собственное же произвольное техническое творчество не поощряется. Самое любопытное, что в США и большинстве европейских стран практикуются почти все те же формы мелкого нелегального тюнинга, что и у нас. Раз уж тяга ко всему оригинальному у народа неистребима, почему бы не заработать на ней? По крайней мере, нам оставили выбор, кому платить.