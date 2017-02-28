10 бесполезных и опасных автомобильных аксессуаров

Мы выбрали десять автомобильных аксессуаров. Одни из них абсолютно бесполезны, другие и вовсе опасны. Итак, приступим!
Между прочим, многие аксессуары не просто бесполезны, а то и вредны, так еще и раздражают других водителей. Какие именно? Об этом читайте в нашей публикации «Красота — страшная сила». И все же стоит признаться, что к некоторым из этих «фенечек» мы питаем самые теплые чувства. Ведь это же «Автоаксессуары из прошлого»! Хороший ли вкус у поклонников тюнинга? Вопрос провокационный. Но к женской красоте они явно неравнодушны. Фото победительниц конкурса «Мисс тюнинг-2017» — здесь.
P.S.: А какие безделушки встречались вам?
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