10 бесполезных и опасных автомобильных аксессуаров

Многое из того, что появляется в салоне автомобиля помимо установленного производителем, может рассматриваться как бесполезное или не самое важное, а порой и небезопасное. Замечу, к небезопасным следует отнести все то, что мешает водителю следить за дорогой или препятствует выполнению действий по управлению транспортным средством. Звучит по-казенному, но отражает суть явления.

Мы выбрали десять автомобильных аксессуаров. Одни из них абсолютно бесполезны, другие и вовсе опасны. Итак, приступим!

10 бесполезных и опасных автомобильных аксессуаров

Между прочим, многие аксессуары не просто бесполезны, а то и вредны, так еще и раздражают других водителей. Какие именно? Об этом читайте в нашей публикации «Красота — страшная сила». И все же стоит признаться, что к некоторым из этих «фенечек» мы питаем самые теплые чувства. Ведь это же «Автоаксессуары из прошлого»! Хороший ли вкус у поклонников тюнинга? Вопрос провокационный. Но к женской красоте они явно неравнодушны. Фото победительниц конкурса «Мисс тюнинг-2017» — здесь.

P.S.: А какие безделушки встречались вам?
10 бесполезных и опасных автомобильных аксессуаров
Фото: Онлайн-редакция
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