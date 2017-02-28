10 бесполезных и опасных автомобильных аксессуаров

Мазерати, Феррари и… Туарег для мамы — гараж Неймара Коллекция машин форварда французского ПСЖ Неймара пока скромнее, чем у Роналду и Месси, как, впрочем, и футбольные заслуги. Но в автопарке главной звезды Бразилии тем не менее уже есть жемчужины. 3 неожиданных совета водителям — от победителя Гонки звезд «За рулем» Уже завтра на подмосковном автодроме Moscow Raceway пройдет юбилейная Гонка звезд «За рулем». Юбилейная — потому что само состязание проводится с 1978 года, а журнал вдобавок отмечает в этом году свое 90-летие. В преддверии гонки «За рулем.РФ» пообщался с ее многократным участником, победителем 2008 года, мастером спорта международного класса России и мастером спорта СССР Алексеем Васильевым. Недолили топлива: как наказать владельца АЗС? Федерация автовладельцев России заявила, что на российских АЗС недоливают топливо. Казалось бы, ничего нового. Об этом и так все знают или догадываются. Поразил масштаб обмана. А можно ли уличить в нем и даже наказать владельца АЗС?