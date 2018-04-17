Штатные, самопальные и даже для девочек! Подборка насадок на выхлопные трубы

Для большинства водителей машина — любимая игрушка, на которую не жалко денег. Многие хотят выделить ее из потока. Это делают с помощью различных аксессуаров для тюнинга, в том числе насадок на глушитель. Самые интересные и оригинальные насадки, а также чудные выхлопные системы — в нашей галерее.

Насадки на глушитель, как правило, скорее декоративный, а не функциональный элемент. С помощью некоторых насадок изменяют звук выхлопа автомобиля, чтобы у окружающих создалось ощущение, что вместо мелкотравчатого литрового моторчика под капотом работает двигатель, чей рабочий объем много больше. Наши люди делают насадки на глушитель и даже целые выхлопные системы своими руками. Некоторые мы включили в это фотоподборку.

Штатные, самопальные и даже для девочек! Подборка насадок на выхлопные трубы

  • Все, что нужно знать про тюнинг, вы найдете в этой публикации.
  • Какие «улучшательства» автомобиля являются незаконными, читайте по ссылке.
  • Забавные автоаксессуары из прошлого мы собрали здесь,..
  • ...а примеры безвкусного и дико раздражающего тюнинга — тут.

Фото: из архива автора
Штатные, самопальные и даже для девочек! Подборка насадок на выхлопные трубы
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