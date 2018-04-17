В эту подставу угодит любой водитель. Спасаемся правильно! Оказаться в такой дорожной ситуации может каждый, но не всякий выйдет из нее достойно. А как будете действовать вы, исходя из собственного водительского опыта и навыков? Штатные, самопальные и даже для девочек! Подборка насадок на выхлопные трубы Для большинства водителей машина — любимая игрушка, на которую не жалко денег. Многие хотят выделить ее из потока. Это делают с помощью различных аксессуаров для тюнинга, в том числе насадок на глушитель. Самые интересные и оригинальные насадки, а также чудные выхлопные системы — в нашей галерее. Можно ли за два дня сжечь четыре мотора на одной машине? На этот вопрос ответила стартовая гонка нового сезона серии СМП РСКГ, объединяющей чемпионат и Кубок России по кольцевым гонкам.