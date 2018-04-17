Штатные, самопальные и даже для девочек! Подборка насадок на выхлопные трубы

Насадки на глушитель, как правило, скорее декоративный, а не функциональный элемент. С помощью некоторых насадок изменяют звук выхлопа автомобиля, чтобы у окружающих создалось ощущение, что вместо мелкотравчатого литрового моторчика под капотом работает двигатель, чей рабочий объем много больше. Наши люди делают насадки на глушитель и даже целые выхлопные системы своими руками. Некоторые мы включили в это фотоподборку.
- Все, что нужно знать про тюнинг, вы найдете в этой публикации.
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- ...а примеры безвкусного и дико раздражающего тюнинга — тут.
Фото: из архива автора
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