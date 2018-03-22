Эти поломки дорого устранять. А можно ли с ними ездить?

Есть такие неисправности, на которые владельцы сильно подержанных автомобилей просто закрывают глаза. Чем это в итоге может обернуться?

Некогда дорогие и престижные автомобили рано или поздно окончательно теряют свою цену, превращаясь в недорогое средство передвижения. Однако невысокая стоимость автомобиля совсем не означает столь же дешевого ремонта. Так что на некоторые неисправности, которые не сильно влияют на возможность передвижения, владельцы просто не обращают внимания: ведь затраты на ремонт в таких случаях порой сопоставимы со стоимостью самой машины.

Эти поломки дорого устранять. А можно ли с ними ездить?
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Эти поломки дорого устранять. А можно ли с ними ездить?
Фото: Онлайн-редакция
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