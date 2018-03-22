Эти поломки дорого устранять. А можно ли с ними ездить?

Формула бензина: почему топливо для болидов сильно дороже Что такое «спортивное топливо», чем занимаются «нефтяные люди», какие бюджеты закладывают на горючее команды Формулы 1 и из чьего кармана капают денежки? Автомобильные 3D-коврики: чем они лучше обычных? Салонные коврики — первое, что покупают для своих автомобилей новоиспеченные владельцы. На рынке представлено множество моделей из различных материалов. Какие выбрать? АВТОВАЗ на дальних рубежах: кому нужны Лады за границей? АВТОВАЗ одной из своих стратегических задач ставит увеличение экспорта и выход на новые внешние рынки. Правда, речь идет, в основном, о странах «третьего мира», где вазовскую продукцию помнят еще с советских времен. Однако российский автогигант не оставляет амбиций покорить и европейский рынок, для чего тратится на омологацию своих моделей под жесткие экологические стандарты.