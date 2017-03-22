Новые «разводки» на дорогах и в сервисах

Мошенники не дремлют и постоянно придумывают новые способы заработать на автовладельцах. Как и всегда, в основе грязных методов лежат приемы, которые создают для людей стрессовые ситуации, не дающие возможности здраво оценить обстановку.

Эвакуация В наше время эвакуатор — это не всегда спасение, но и средство безжалостной наживы.

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Не так давно московские автовладельцы столкнулись с новым видом «развода» на дороге. Пока автомобиль находится на территории АЗС, а хозяин отлучается на пару минут, чтобы оплатить заправку, шустрый мошенник обливает выхлопную трубу моторным маслом. Спустя короткое время, когда автовладелец уже беззаботно катит по дороге, с ним внезапно поравняется эвакуатор, и его водитель начнет активно жестикулировать, показывая, что с легковушкой что-то не так. Естественно, хозяин останавливается у обочины, и тут-то начинается театрализованное представление.

Любого человека испугают явные следы масла на выхлопной трубе, так еще и водитель эвакуатора уверяет, что машина активно выпускала сизый дым. Как кстати, что подоспел такой сердобольный собрат. Он знает хороший сервис поблизости и готов оперативно доставить туда автомобиль за разумные деньги. Еще бы, продолжать движение, когда масло якобы льет ручьем из выхлопной трубы, значит окончательно убить мотор. А взять паузу и трезво оценить обстановку уже крайне сложно, ведь мозг активно просчитывает самые страшные сценарии.

Двигатель в разборе Когда в случайном сервисе ваш мотор уже начали разбирать, то путь назад заказан. Что-либо доказать и привлечь кого-то к ответственности будет уже невозможно.

Когда машина попадает в «дружественный» сервис, то владельца всеми правдами и неправдами пытаются отправить домой своим ходом, мол, полноценная диагностика потребует слишком много времени. После этого уж как повезет. Кто-то, вовремя спохватившись, успевает забрать свой автомобиль, который еще может передвигаться самостоятельно, оставив при этом не так много денег. А кому-то уже не так фартит. В зависимости от наглости и жадности сервисменов хозяина могут «развести» на замену пары исправных узлов, а бывает, что шустрые механики успевают полностью разобрать здоровый мотор. Естественно, в последнем случае липовый диагноз возвестит, что двигателю нужен капитальный ремонт, а может и вообще предложат замену агрегата, мол, этот уже не спасти.

Замена колеса на обочине Машина с аварийкой на обочине — цель «черных эвакуаторщиков» и сервисменов. Если владелец не из опытных, то разыграть спектакль и сбить его с толку не составит особого труда.

Ранняя версия такой махинации выглядит немного иначе, но там тоже фигурирует эвакуатор и «грамотный» сервис . В основном, действие разворачивается на МКАДе и его развязках. Рано или поздно любого автовладельца в дороге настигают те или иные поломки, например: пробило колесо, перегрелся мотор. «Черные» эвакуаторщики подкатывают к машине с включенной аварийкой и вежливо предлагают помощь. Пока один доброжелатель отвлекает хозяина, второй подливает масло на выхлопную трубу или, к примеру, под капот. Их задача — сбить владельца с толку и любыми правдами и неправдами привезти его машину в сервис. А там история пойдет по описанному выше сценарию.

Также на рынке работает много «хитро ориентированных» сервисов по ремонту двигателей, нацеленных на то, чтобы завлечь клиента и разобрать мотор. Делают они это таким образом, что собрать обратно этот двигатель даже с использованием необходимых новых запчастей становится либо невозможно, либо очень дорого. И тогда автовладельцу предлагают заменить мотор на контрактный или новый. Перспектива забирать машину не на ходу или самостоятельно искать двигатель энтузиазма не внушает, поэтому чаще всего вопрос решает сам сервис. При минимальных трудозатратах такие конторы всегда остаются в большом плюсе. После разбора мотора даже при экспертизе будет очень сложно доказать, что те или иные дефекты были получены именно в сервисе, а не во время транспортировки, например.

Расточка блока цилиндров Качественное капитальное восстановление двигателя в любом случае стоит приличных денег. Ценник у «черных» ремонтников в разы ниже, но они и не думают что-либо спасать.

Уберечься от «черных» ремонтников не так уж сложно. В первую очередь узнайте примерную цену на капитальное восстановление вашего мотора у компаний с репутацией, которые уже давно работают на рынке. Для понимания, дать вторую жизнь четырехцилиндровому мотору объемом 1,8–2.0 литра без серьезных повреждений стоит порядка 160 000 — 180 000 рублей под ключ. Если кто-то предлагает сделать это в разы дешевле, то стоит насторожиться. А при вежливой атаке «черных» эвакуаторщиков лучше наотрез отказываться от предложенной помощи. В худшем случае вы всегда можете сами вызвать буксир и спокойно выбрать сервис по рекомендациям друзей или знакомых.

Фото: из архива автора