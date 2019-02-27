Проблемы Лады Гранты, с которыми сталкиваются все владельцы

В следующем году нынешнюю Гранту снимут с производства. И хотя это самый продаваемый автомобиль в России, но он уже несколько лет как устарел.

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Лада Гранта поступила в продажу в конце 2011 года. А создавали ее на базе Лады Калины, которая, в свою очередь, унаследовала многие технические решения ВАЗ-2108 Спутник, впервые показанного на выставке «Автопром 1984». Обычно производители обновляют модель раз в 5–6 лет. А Гранта скоро отпразднует десятилетний юбилей, так что ее можно считать устаревшей даже по сроку конвейерной жизни.

При разработке Гранты использовали внутризаводское обозначение проекта «Low cost» (низкая стоимость). И сейчас машина, несмотря на то, что подорожала более чем вдвое по сравнению с начальной ценой базовой комплектации (229 000 рублей), остается одним из самых доступных автомобилей на нашем рынке. От «бюджетности» и проистекают многие проблемы, с которыми владельцы сталкиваются при эксплуатации.

Двигатель

Конструкция мотора, в основе которого лежит чугунный блок цилиндров, довольно надежна. Недавно все двигатели, которые устанавливают на Гранты, стали невтыковыми, то есть при обрыве ремня ГРМ поршни не встречаются с клапанами. Это позволяет владельцам сэкономить кругленькую сумму, которую они могли бы потратить на ремонт. Но и не отменяет главной проблемы — некачественных комплектующих. В нашей редакции на длительных испытаниях побывало три автомобиля: Лада Гранта, Калина и соплатформенный Datsun mi-DO. У каждой машины обрыв ремня ГРМ случался до достижения срока его замены согласно регламенту.

При ремонте одного из двигателей, у которого оборвался ремень ГРМ, выяснилось, что в камеру сгорания попадало избыточное количество масла. А ведь пробег не такой уж и большой, всего 70 000 км. Дело, скорее всего, в нестабильном качестве комплектующих. Точную причину установить невозможно, ведь навредить могли и отклонение размеров, и качество материалов, и даже некачественные детали системы впуска, которые пропускали слишком много пыли.

Среди проблемных деталей также можно отметить термостат и катушки зажигания. Последние порой приходится менять несколько раз при пробеге до 100 000 км. Прочие неисправности, характерные для моторов Гранты, хоть и встречаются довольно часто, но не имеют каких-либо серьезных последствий: неустойчивая работа двигателя (плавают обороты) на холостом ходу, повышенная (у некоторых экземпляров) вибрация при работе.

Трансмиссия

Механическую коробку передач не раз модернизировали. У нее появился тросовый привод, благодаря чему передачи стали включаться с меньшим усилием, да и точность механизма выбора повысилась. Такая коробка имеет заводской индекс ВАЗ-2181. Но звук при работе ее шестерней по-прежнему слишком громкий. Полностью не решена проблема с синхронизатором второй передачи. Плохое включение и быстрый износ синхронизатора, несмотря на многочисленные модернизации, до сих пор встречаются. Как и течи масла через сальники. Причина в низком качестве самих сальников и недостаточной точности позиционирования сальника относительно вала. Все это в полной мере относится и к роботизированной коробке передач ВАЗ-2182, ведь ее создавали на основе механической.

В случае с коробкой 2181 механизм сцепления редко выхаживает больше 100 000 км, особенно если машина эксплуатируется в большом городе и часто простаивает в пробках. У роботизированных коробок передач сцепление живет еще меньше.

Единственная по-настоящему надежная в линейке коробка передач — это 4-ступенчатый автомат японской фирмы Jatсo.

В предельных режимах движения руль немного «прикусывает» в околонулевой зоне, да и обратная связь могла бы быть более четкой и весомой.

Ходовая часть

Владельцы, которым довелось поездить не только за рулем продукции отечественного автопрома, отмечают, что управляемость у Гранты далека от идеала: машина плохо держит прямую, нестабильно ведет себя в повороте и при торможении. Основная причина — отсутствие подрамника.

Все элементы ходовой части закреплены по отдельности на кузове. Отдельно стабилизатор поперечной устойчивости, отдельно рычаги и растяжки и отдельно рулевой механизм. У современного автомобиля все это крепится к подрамнику, которого у Гранты попросту нет.

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Что до надежности и ресурса элементов подвески, то амортизаторные стойки порой начинают стучать до первого ТО. При пробеге 80 000 км могут растрескаться и выйти из строя передние крепления растяжек рычагов передней подвески. Шаровые опоры редко ходят больше 60 000 км. Остальные детали передней подвески имеют приемлемый ресурс.

Конструкция задней подвески проста и надежна. Разве что ресурс ступичных подшипников невелик — порой их приходится менять к 40 000 км пробега. Рулевая рейка часто начинает постукивать к 50 000 км. Регулировка реечного механизма помогает не всегда. Недостаточен и ресурс передних тормозных механизмов. Отмечено, что и колодки изнашиваются быстро, и диски не отличаются живучестью. Иногда диски, пережив три комплекта колодок, просятся на замену уже к 75 000 км. У задних тормозных механизмов свои проблемы: закисают тросы ручного тормоза, подтекают тормозные цилиндры. И все это, как правило, при пробегах до 100 000 км.

Электрика и кузов

Подшипники генератора имеют недостаточный ресурс. Загудеть они могут уже к 80 000 км пробега. Электростеклоподъемники часто работают со скрипом и поднимают стекла медленно из-за заедания стекла в уплотнителях. Часто выходят из строя электродвигатели стеклоподъемников. А еще можно отметить негерметичность задних фонарей седанов: внутрь проникает не только вода, но и насекомые.

Краску на кузове легко повредить камешками, летящими из-под колес других автомобилей. Образовавшиеся сколы ЛКП довольно быстро «зацветают». Слой краски настолько тонкий, что его порой протирают уплотнители дверей. Часто отламывается ручка регулировки сиденья.

Интерьеры Грант первых лет выпуска отличают откровенно бюджетные материалы отделки. Впрочем, пластик руля и рукоятки коробки передач неплохо сопротивляется времени. При больших пробегах потертости в характерных местах мало заметны.

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Все перечисленные проблемы Гранты — следствие либо устаревшей конструкции, либо бюджетного подхода в производстве. Очевидно, что Гранта исчерпала возможности по модернизации. Нужна и новая платформа, и новый уровень безопасности. Лада Гранта — это последний на сегодняшний день автомобиль, находящийся в производстве и не имеющий переднего подрамника — важного элемента, служащего для снижения шума и вибраций, а также повышения пассивной безопасности автомобиля.

Рассказать, как ваша Гранта никогда не ломалась (или ломалась каждую тысячу километров), всегда стоит в комментариях ниже.

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