Проблемы Renault Logan, с которыми сталкиваются все (почти) владельцы

О чем умалчивает заводская инструкция, что сломается в первую очередь и к каким тратам на ремонт следует быть готовым логановоду, рассказывает «За рулем». А главное, эксперт рекомендует, какую версию выбрать при покупке.

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Начнем с неприятной информации. Немецкие журналисты на основании обращений в сервис местных автовладельцев за прошедший год подготовили рейтинг TÜV-2020. Так вот, хуже всех среди легковых автомобилей в возрасте 2–3 лет проявил себя Dacia Logan: 13% владельцев обращались за ремонтом.

Правда, Dacia Logan и Renault Logan все же не одна и та же машина. Дачии собирают на заводах в Румынии и Марокко. А наши Логаны — на АВТОВАЗе, и они имеют более узкую линейку моторов, чем европейские машины, которым доступны и трехцилиндровый бензиновый двигатель, и дизель. У нас же Renault Logan считается надежным и неприхотливым транспортным средством на каждый день.

Двигатель

На Logan устанавливают один из трех двигателей. Два из них — собственной разработки: это К7М (82 л.с.) и К4М (102 л.с.). Им полагается механика или классический гидромеханический автомат. А третий в линейке мотор — ниссановский Н4М (113 л.с.), который трудится в связке с вариатором или механической коробкой передач.

У первых двух двигателей ременный привод ГРМ. Менять их завод-изготовитель требует раз в 60 000 км. Но если ремень восьмиклапанника к этому пробегу, как правило, действительно имеет весьма обшарпанный вид, то ремень 102-сильного агрегата куда долговечнее.

Это косвенно подтверждает и тот факт, что инструкция к автомобилю Лада Ларгус с аналогичным мотором предписывает замену ремня раз в 120 000 км. В редакции есть Ларгус как раз с таким мотором. При обслуживании машины мы следуем инструкции. Плановая замена подтвердила, что состояние у ремня, отходившего 120 000 км, вполне хорошее. То есть даже за такой внушительный пробег он не выработал свой ресурс. Словом, в случае с Логаном имеет место явная перестраховка производителя. А ведь замена ремня ГРМ обходится в среднем в 7000 рублей, включая стоимость запчастей и работу.

Восьмиклапанный двигатель К7М имеет очень простую конструкцию. Доступ к свечам ничего не ограничивает — трудностей при их замене не возникает. Этот мотор поставляют на АВТОВАЗ из Румынии. Оставшиеся два локализованы в Тольятти.

Владельцам машины с младшим французским мотором нужно периодически регулировать зазоры клапанов. Рекомендуется делать это не реже чем через 60 000 км пробега. У 102-сильного агрегата предусмотрены гидротолкатели (регулировка не требуется). А еще у К7М часто «потеет» стык клапанной крышки с головкой блока цилиндров. У обоих французских моторов случаются отказы термостатов, а это чревато перегревом мотора.

Ниссановский мотор с цепным приводом ГРМ обладает чуть меньшим ресурсом, чем французские собратья, и редко выхаживает более 200 000 км. Блок цилиндров у него — алюминиевый. Потому в ремонте он несколько сложнее, чем чугунный блок у К7М и К4М. Даже банальная замена свечей требует снятия впускного трубопровода, а это тоже дополнительные расходы на обслуживание и ремонт. На К4М свечи несложно поменять самому, или вам выполнят эту работу на сервисе за 300–400 рублей. А вот на Н4М желательно поменять прокладки впускного трубопровода, и эта процедура обойдется не меньше, чем в 1000 рублей.

Самым надежным является К4М, его я и рекомендовал бы при выборе Логана. Этот мотор даже с газовым оборудованием может прослужить достаточно долго, до 150 000 — 180 000 км без проблем с выпускными клапанами. А уж на традиционном виде топлива проедет при надлежащем уходе более 300 000 км.

Двигатель К4М самый надежный и долговечный во всей гамме силовых агрегатов Renault Logan.

Коробка передач

Механическая коробка передач весьма надежна. Это относится и к модификации JH3, и к более поздней JH5. Из характерных неисправностей JH3 можно отметить лишь течь масла из-под сальника на левом внутреннем шарнире.

Совет «За рулем»

Заводская инструкция не предполагает замену масла в коробке. Но я советую, вопреки регламенту, менять масло хотя бы раз в 60 000–80 000 км. Мы так и делаем на редакционном Ларгусе с такой же коробкой передач. Опыт показал, что после замены масла передачи включаются заметно легче.

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Автоматическая четырехступенчатая гидромеханическая коробка DP2 является прямым потомком ненадежной DP0. После множества модернизаций ее ресурс удалось увеличить до 150 000 км. Маловато по современным меркам.

А японский вариатор Jatco (JF15E) — относительно современный агрегат, причем создан он с учетом опыта доработок двух предыдущих поколений вариаторов. Эта коробка отличается компактными размерами и рядом интересных технических решений. К примеру, за счет двухступенчатой шестеренной передачи диапазон вариаторной части расширяется почти в два раза. Это снижает нагрузку на ремень и позволяет сделать коробку очень компактной. Жаль, что ресурс в большинстве случаев немногим более 100 000 км.

Я бы посоветовал брать Логан с механической коробкой передач. Если нужен автомат, лучше выбрать меньшее из двух зол — гидромеханику DP2, отчасти и потому, что работает она в паре с надежным мотором К4М.

Штатная стальная защита силового агрегата настолько прочна и надежна,что пришлась бы впору и кроссоверам.

Ходовая часть

На профильных форумах владельцев Renault Logan бытует мнение, что у некоторых экземпляров слишком мал ресурс стоек стабилизатора поперечной устойчивости — всего около 30 000 км. А еще слишком часто просят замены шаровые опоры — уже после 30 000–50 000 км. То же самое и с передними ступичными подшипниками. Это не очень-то соответствует репутации «сверхнадежного» автомобиля.

Электрооборудование

Невысок ресурс ламп в фарах. То ли вибрация передней части кузова на наших дорогах сильна, то ли напряжение бортовой сети высоковато, но лампы фар, даже брендовые, ходят недолго. То же касается и ламп задних фонарей. Перегорают порой в первый год эксплуатации.

Ненадежным на некоторых автомобилях показал себя левый подрулевой переключатель. А ведь он управляет освещением и световой сигнализацией — системами, непосредственно связанными с безопасностью. Сравнительно часто отказывают кнопки джойстика управления магнитолой.

Кузов

Краска, как на любом бюджетном автомобиле, довольно легко скалывается в районе передней кромки капота, и эти сколы со временем «зацветают». Особенно часто это происходит на машинах, окрашенных неметалликом, и тех, которые много ездят по загородным дорогам. Уплотнители дверей протирают краску на внутренних поверхностях дверных проемов порой до металла. А еще отсутствует защита кромок колесных арок от пескоструя.

Мнение эксперта

Дмитрий Гаврилашенко, оценщик* компании Automama — розничной сети автомобилей с пробегом:

— Седанов Logan у нас в продаже значительно меньше, чем одноплатформенных хэтчбеков Sandero. Но технически эти автомобили мало чем отличаются, поэтому все сказанное в отношении Sandero можно в полной мере спроецировать и на Logan.

По нашей оценке, первое поколение Sandero обладает большей ликвидностью, чем вторая генерация модели. Так, средний срок продажи Sandero первого поколения составляет порядка 20 дней, а вот второго — уже более 30 дней. Для сравнения, у Соляриса этот показатель составляет 25 дней, у Polo седана — 18 дней.

Самой популярной коробкой на вторичном рынке является механическая — 66%, на втором месте классический автомат с долей в 20%. Новомодный вариатор пока не заслужил доверия у покупателей — количество предложений составляет 14%.

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* Оценщик — сотрудник компании, который определяет рекомендованную рыночную цену автомобиля с учетом года выпуска, пробега и реального технического состояния, а также ориентировочный срок продажи конкретного экземпляра.

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Логан второго поколения в целом немного менее надежен, чем неубиваемый Logan I. Важно выбрать правильную комплектацию. Учитывая вышеназванные дефекты, я бы порекомендовал покупать Logan тем, кому нужна энергоемкая подвеска, просторный салон, при этом нет никаких драйверских амбиций. Рекомендую версию со 102-сильным шестнадцатиклапанным двигателем — самым ресурсным и беспроблемным. Не стоит питать надежды на высокую ходимость двухпедальных Логанов. Очень надежной коробкой будет только механическая.

Проблемы Renault Logan, с которыми сталкиваются все (почти) владельцы О чем умалчивает заводская инструкция, что сломается в первую очередь и к каким тратам на ремонт следует быть готовым логановоду, рассказывает «За рулем». А главное, эксперт рекомендует, какую версию выбрать при покупке. Проблемы Renault Logan, с которыми сталкиваются все (почти) владельцы