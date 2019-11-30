Лада Ларгус: все, что сломалось после 100 000 км

Основные проблемы, которые приключились с машиной из парка «За рулем» с момента прошлого отчета, касаются ходовой части. Расходы на ремонт вполне приемлемы для такого автомобиля. Тем более есть вещи, на которых точно не стоит экономить.

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Редакционный Ларгус с 2012 года наездил 130 000 км.

Пробеги в последние годы стали меньше, зато нагрузки — значительные и разнообразные.

То он везет двадцать солидных, 75-амперных аккумуляторов, то таскает установку для проверки систем автоторможения. Все закупки различных жидкостей, агрегатов и деталей для наших экспертиз также сделаны на Ларгусе. Еще ему пришлось дважды перевозить двигатель и коробку передач автомобиля малого класса.

Ну и каждый день автомобиль простаивает в пробках, а потому расход топлива даже летом не опускается ниже 12 л на 100 км. Зимой на литр больше.

Проблемы с ходовой

Загудел ступичный подшипник — вначале едва заметно, потом шум усилился, но люфта при покачивании вывешенных колес не наблюдалось. По ощущениям гудел подшипник левого колеса, но звуки распространяются в автомобиле самым непостижимым образом. Вывесили оба передних колеса, запустили двигатель, включили передачу и слушали шум из-под машины стетоскопом. Пытались определить источник гула с помощью длинной отвертки, приставленной к поворотному кулаку и к уху. Все эти методы так и не позволили сделать однозначный вывод о том, какой именно подшипник неисправен. В итоге диагноз поставили по результатам самого простого дорожного теста: при повороте направо гул становился сильнее, значит виноват левый подшипник, который при этом нагружен больше. Разборка подтвердила опасения.

На беговой дорожке наружного кольца подшипника произошло выкрашивание поверхности — так называемый питтинг. Подшипник заменили. Гул прекратился. Новый подшиник фирмы Optimal с гайкой, стопорным кольцом и держателем датчика АБС. Крепление датчика АБС ненадежное и неудобное. Подшипник обошелся в 2300 рублей.

Раз уж все пришлось разбирать, заменили и тормозные диски. Их толщина составляла всего 17 мм. Имейте в виду, что при интенсивном торможении диски с таким износом легко перегреть. Новые тормозные диски обошлись в 3300 рублей.

Тормозные диски прошли 130 000 км и не имеют биения или каких-либо других проблем, кроме недостаточной толщины. Отличный результат.

Как сэкономить на тормозных колодках?

По-хорошему, вместе с дисками следует заменить и колодки. Почему? Рабочая поверхность всех поработавших дисков имеет вогнутую форму. А поверхность колодки, соответственно, выпуклая, она приработана к старому диску.

Но бывает, что тормозные диски уже требуют замены, а колодки еще не сильно изношены. Как и на нашем Ларгусе. В этом случае можно сэкономить и не тратиться на новые колодки. Берем наждачную бумагу, кладем на ровный стол и, как на плите, притираем круговыми движениями старые колодки на плоскость. Можно контролировать равенство толщин колодок штангенциркулем. Если не хотите пылить в гараже, то же самое можно проделать и на участке ровного асфальта. В итоге поверхность колодок становится ровной, и они не портят новые диски.

Так мы и поступили. Старые колодки еще походят.

Шаровая опора

Недолго я ездил в тишине. Застучала шаровая опора с левой стороны. А ведь ее недавно меняли (на пробеге в 105 000 км), причем не в сборе с рычагом, а методом запрессовки новой опоры. Такой метод ремонта обойдется раза в два дешевле, чем замена рычага в сборе. Ведь опора стоит 700 рублей, а опора в сборе с рычагом — 2750 рублей.

Левый рычаг Лады Ларгус после пробега в 130 000 км.

На фото хорошо заметно, как сильно вышла шаровая из своего посадочного места. Имейте ввиду, эксплуатация машины при такой неисправности опасна.

Кроме того деформировался сайлент-блок.



Однако теперь опора не только залюфтила по шаровому соединению, но и начала самовыпрессовываться из отверстия в рычаге. Второй раз запрессовывать шаровую точно не стоит — это лотерея. Ведь прессовое соединение уже ослаблено предыдущей разборкой.

Все вышеперечисленное стало поводом для замены рычага в сборе.

Из последних неисправностей: во время недавнего осмотра обнаружил надрыв на резине задней опоры силового агрегата. Придется менять.

В целом Ларгус продолжает справляться со своими обязанностями. Он ездит и ездит. Расходы на ремонт сравнительно невелики. А наибольшие затраты — непрерывно дорожающее топливо. Ведь заливаю я только 95-й бензин на брендовых АЗС.

На что обратить внимание, приобретая Ларгус с пробегом, узнайте тут.

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