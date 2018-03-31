Советы «подснежникам»: что делать с машиной после зимней стоянки?

Тому, кто ездит всю зиму, не понять того трепета, с которым автолюбитель подходит к своему четырехколесному другу после долгой зимней разлуки. Конечно, степень подготовки к первому выезду зависит от многих причин. В южных регионах нашей страны пауза длится всего месяца три, а в северных может достигать полугода.
Масштаб подготовительных работ зависит от места хранения: оборудованный это гараж или открытая стоянка? Например, если машина всю зиму стоит «под сигнализацией», то очевидно, что хозяин раз в две-три недели либо меняет, либо подзаряжает аккумулятор, а возможно и пускает двигатель автомобиля с целью подзарядки. Тогда, соответственно, по весне подготовительных работ поменьше. Если же машина простояла всю зиму с отключенной АКБ, возни будет больше.
Итак, перечислим полный объем работ по оживлению автомобиля. Можете уменьшить его, а если вспомните какую-нибудь тонкость, которую я упустил, — милости прошу, напомните в комментариях.
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