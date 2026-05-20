Как компенсировать потерю стоимости машины после ДТП?

Верховный суд уточнил, когда можно взыскать утрату стоимости авто по ОСАГО

Российские суды по-новому взглянули на механизм возмещения утраты товарной стоимости автомобиля в рамках ОСАГО. Теперь пострадавшие в ДТП водители могут рассчитывать на компенсацию не только за ремонт, но и за потерю рыночной цены машины даже после её восстановления. Правда, есть ряд строгих условий, которые необходимо соблюсти.

Согласно разъяснениям Верховного суда, утрата товарной стоимости (УТС) – это не дополнительная опция, а прямой ущерб, который подлежит возмещению. Речь идёт о ситуации, когда даже качественно отремонтированный автомобиль теряет в цене по сравнению с аналогичной моделью, не побывавшей в аварии. И страховщик обязан эту разницу выплатить, если машина застрахована по ОСАГО и авария произошла по вине другого водителя.

Главный нюанс: подать заявление на получение УТС можно только в том случае, если страховой случай оформлен по « европротоколу» (без вызова сотрудников ГИБДД) или с участием полиции. Но при одном обязательном условии – у виновника ДТП должен быть действующий полис ОСАГО. Если его нет, либо страховка фальшивая, либо водитель не вписан в полис, то компенсировать потерю стоимости придётся напрямую через виновника в гражданском порядке.

Размер утраты стоимости зависит от множества факторов.

В первую очередь оценивается характер повреждений. Если кузовные элементы не замяты, а кузов не «повело», шансы на выплату минимальны. Серьёзные деформации силовых конструкций, нарушение геометрии кузова или замена рамных элементов – вот что реально снижает рыночную стоимость автомобиля. Причём эксперты учитывают даже возраст машины: на авто старше пяти лет УТС часто не начисляют, хотя точных норм в законе нет – всё решает конкретная экспертиза.

Процедура взыскания УТС выглядит так: после ремонта нужно обратиться к независимому оценщику, который составит акт осмотра и расчёт утраты стоимости. Затем этот документ вместе с заявлением на выплату направляется в страховую компанию. Если компания отказывает или занижает сумму, можно идти к финансовому омбудсмену или сразу в суд – практика показывает, что Фемида в таких делах чаще встаёт на сторону автовладельца. Главное – успеть обратиться в течение трёх лет с момента ДТП, пока действует срок исковой давности.