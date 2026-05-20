В России начали продавать надежный кроссовер Volkswagen дешевле 2 млн рублей

Кроссовер Volkswagen T-Roc из Китая предлагают в РФ с ценами от 1,7 млн рублей

Новый кроссовер Volkswagen T-Roc, собранный в Китае на совместном предприятии FAW-Volkswagen, начали массово ввозить в Россию. На площадках с объявлениями уже можно найти несколько десятков предложений – как машин в наличии, так и под заказ. Стоимость стартует с отметки 1 720 000 рублей.

Volkswagen T-Roc

По своей сути, это хорошо знакомый Golf, только в кузове SUV. Модель базируется на платформе MQB и технически унифицирована с российскими бестселлерами – тем же Tiguan, Golf или Skoda Karoq. Китайская версия заметно крупнее европейской: кузов вытянули почти на 80 мм, колёсная база прибавила 90 мм. Задним пассажирам теперь явно больше места для ног.

Самый дешевый вариант под заказ нашёлся у компании из Владивостока – за 1,72 млн рублей. Судя по фото, такой автомобиль оснащён цифровой приборкой, сенсорным экраном мультимедиа, мультирулём с пластиковым ободом, камерой заднего вида с парктрониками, обычным кондиционером, несколькими USB-разъёмами, системой бесключевого доступа, кнопкой запуска двигателя, датчиком света и люком в крыше.

Сравните с конкурентами. Тот же Tenet T4, который собирают в Калуге, даже в комплектациях прошлого года стоит от 2 089 000 рублей, а свежие версии 2026 года и вовсе стартуют с 2 169 000 рублей. Примерно в том же ценовом диапазоне – обновлённый Haval Jolion 2026 модельного года: его цена начинается от 2 049 000 рублей.

Интерьер Volkswagen T-Roc

В Москве за аналогичный T-Roc просят уже 2 млн рублей. В Екатеринбурге – на 159 тыс. дороже, но зато с двухцветным кузовом: белый верх, чёрная крыша и чёрные корпуса зеркал. Чуть больше – 2 220 000 рублей – стоит заказ в Тюмени и Твери, а в Самаре ценник поднимается до 2 228 000 рублей. Заказать машину можно также в Находке, Волгограде, Уфе, Иваново, Симферополе, Сочи, Мурманске, Архангельске, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Перми, Набережных Челнах, Чебоксарах, Кирове, Брянске и ряде других городов.

С машинами в наличии ситуация сложнее: выбор не такой большой, зато цены кусаются. В Москве за готовый экземпляр просят от 2,95 млн рублей, в Оренбурге – от 2,98 млн, в Казани начинается с 3,05 млн, в Набережных Челнах – с 3,09 млн, в Нижнем Новгороде – с 3,39 млн, а в Санкт-Петербурге, судя по объявлениям, минимум 3,51 млн рублей.

В Россию везут T-Roc с двумя вариантами моторов. Чаще всего встречается 1,4-литровый турбомотор TSI EA211 мощностью 150 л.с. В более дорогих версиях стоит современный 1,5-литровый 160-сильный TSI Evo2. Оба агрегата работают в паре с семиступенчатым роботом DSG, привод – только передний.

Примечательно, что ранее Volkswagen T-Roc попал в топ-5 самых надёжных кроссоверов и внедорожников по версии портала WhatCar и страховой компании MotorEasy. Его надёжность оценили в 99%, а с поломками за последние два года столкнулись лишь 4% владельцев.