Не повторяйте этой ошибки: как мотоциклисту не остаться без денег по ОСАГО

Екатерина Лукашова, Банки.ру: Ошибки в ОСАГО для мотоцикла грозят регрессом и отказом в выплате

С началом мотосезона традиционно растет интерес не только к покупке техники, но и к оформлению страховых полисов. Количество запросов, связанных со страхованием мотоциклов и ОСАГО для мототехники, увеличивается с января и достигает пиковых значений весной. О том, как повысить шанс на выплату по ОСАГО, рассказывает Екатерина Лукашова, директор вертикали «Страхование» финансового маркетплейса Банки.ру.

Владельцы мотоциклов относятся к ОСАГО скорее как к обязательной формальности, чем как к инструменту финансовой защиты. Поэтому при выборе полиса часто внимание уделяется только цене, а другие нюансы страхования остаются без внимания. В результате сложности возникают уже после ДТП — при обращении за выплатой или урегулировании убытка.

Чтобы избежать лишних трат, владельцам мототехники важно внимательно проверять корректность данных при оформлении ОСАГО. Ошибки в VIN-номере, характеристиках мотоцикла, мощности двигателя или информации о водителе могут привести к проблемам при урегулировании страхового случая. Например, если при оформлении полиса была указана меньшая мощность двигателя, страховая компания может отказать в выплате или предъявить регрессное требование после ДТП. Регресс означает, что сначала выплатят возмещение пострадавшей стороне, а затем взыщут эту сумму с виновника через суд. Особенно это актуально для мотоциклов, которые используются сезонно и не всегда вовремя проходят регистрацию или переоформление после покупки.

Также многие недооценивают влияние водительского стажа и категории прав на стоимость и условия страхования. Для управления мотоциклом необходима соответствующая категория: A — для мотоциклов, A1 — для легкой мототехники. Если в момент ДТП выяснится, что водитель управлял транспортом без нужной категории, страховая компания вправе предъявить регрессное требование. В некоторых случаях страховщик сначала компенсирует ущерб пострадавшей стороне, а затем потребует через суд вернуть эти деньги с виновника аварии.

Отдельный риск связан с использованием мотоцикла не тем человеком, который указан в полисе, если страховка оформлена с ограничением по водителям. Владельцы мототехники нередко передают управление друзьям или знакомым, особенно в сезон поездок и мотопутешествий, но не всегда учитывают последствия для страхового покрытия. В такой ситуации страховщик также вправе предъявить регрессное требование к виновнику ДТП. Чтобы избежать этого, достаточно заранее вписать нужного водителя в полис или оформить страховку без ограничения по водителям — разница в цене, как правило, незначительна.

Кроме того, важно понимать, что ОСАГО покрывает ответственность перед третьими лицами, но не ущерб самому мотоциклу владельца. При этом стоимость ремонта мототехники и запчастей может быть высокой, особенно если речь идет о спортивных или редких моделях. Поэтому дополнительно стоит рассмотреть каско или программы с расширенным покрытием рисков. Для мотоциклов каско, как правило, дороже, чем для автомобилей, из-за высокой аварийности. Однако ряд компаний предлагает усеченные программы, которые покрывают только угон и уничтожение имущества, такие полисы значительно дешевле и защищают от наиболее критичных рисков.

Сложности с выплатами чаще всего возникают в ситуациях, когда нарушены условия эксплуатации транспортного средства, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, отсутствовали необходимые документы или были допущены ошибки при оформлении ДТП. Чтобы избежать проблем, важно не только внимательно оформлять полис, но и строго соблюдать порядок действий при страховом случае — в первую очередь не покидать место ДТП, зафиксировать обстоятельства на фото и своевременно уведомить страховую компанию. Большинство договоров обязывают сообщить о страховом случае в течение 3–5 рабочих дней, и пропуск этого срока может стать основанием для отказа в выплате.

В целом мы видим, что рынок страхования мототехники постепенно становится более зрелым: владельцы начинают внимательнее относиться к условиям полиса и чаще сравнивают не только стоимость, но и параметры страхового покрытия, сервис и удобство оформления. На Банки.ру это можно сделать полностью онлайн. Это особенно актуально на фоне роста популярности мотопутешествий и сезонного увеличения числа поездок.