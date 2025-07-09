Недорогая альтернатива Ларгусу — фургон на базе популярного кроссовера
Такой Haval M6 LCV можно заказать у официального дилера, а то и найти в наличии: за экземпляры 2024 года выпуска просят меньше 2,5 млн рублей.
Берется конвейерный кроссовер M6, из него удаляется всё, что за передними сиденьями, а получившийся грузовой отсек отделывается панелями из термоформованного АБС-пластика. На пол кладется 18‑миллиметровая фанера. Вуаля: готов легкий грузовик!
Цель – Ларгус
История полностью официальная: фирма Кросси из подмосковного Щелково, почти 20 лет занимающаяся переделками грузовиков и автобусов, сертифицирует все изменения. По документам этот М6 – грузовой фургон категории N1. Проблем с Госавтоинспекцией на дороге не будет.
Но сначала инспектор должен понять, что перед ним не пассажирский М6. Кроме пленки на стеклах – никаких отличий. А пленку можно наклеить и черную – получится грузовичок-шпион.
Заявленный объем грузового отсека – 2,3 м³, тогда как у цельнометаллического Ларгуса – 2,5 м³. Грузоподъемность тоже поменьше – 500 кг, но эта история про другое. Отсек – достаточно правильной формы, полностью укрыт пластиком (привет, Лада!).
Что не понравилось?
Минусов два.
Первый – подъемная задняя дверь вместо распашной и высокий ее порог.
Второй – полное отсутствие петель для крепления груза. Шершавое покрытие пола спасает лишь отчасти, попутно уродуя груз. Проверил, увы, на себе.
А вот с точки зрения водителя разница радикальная.
А что понравилось? — Машина!
Если у нынешних грузовых Ларгусов нет даже магнитолы – только аудиоподготовка, то в М6 и большой экран, и климат-контроль, и круиз, и камера заднего вида с парктроником, и нормальные кресла. Причем перегородка грузового отсека посадку ничуть не теснит.
Однако мешает обзорности вправо‑назад: приходится по-грузовому подъезжать к перекресткам строго под 90 градусов, а зеркала, казавшиеся большими, больше не спасают.
Ездовые впечатления почти полностью совпадают с легковым М6, на котором я проездил полгода: ощущение крупного автомобиля с высокой посадкой и удачной покупки за свои примерно 2 млн рублей.
Динамика 143‑сильного турбомотора с роботом – в иной лиге, нежели Ларгус с его 90–106 силами и только лишь механикой.
Да, оба автомобиля корнями уходят в середину 2000‑х и у обоих, например, гидроусиленное рулевое управление, шумное и передающее удары на руль. Но даже в грузовой версии Haval M6 тише, пусть и уступая в этом пассажирской версии – сзади-то шумоизоляция секвестирована, а появились резонирующие пластиковые панели.
Однако плавным на ходу М6 становится только если кинуть 200–300 кг в кузов: облегченная задняя часть на пустой машине едет жестковато.
Вывод
Своего имени у переделанного М6 нет – название Haval M6 LCV условно. Нет и громкой рекламы. Но свою нишу машина найти может.
Да, при цене Ларгуса в районе 1,7 млн экономически эффективнее брать его. Но если вы частный предприниматель и, например, сами много времени проводите в развозке, то куда более приятный в автомобильном плане Haval M6 не стоит оставлять без внимания.
СВОЙ ПАРЕНЬ
Локальное производство кроссоверов Haval M6 в Калуге вышло на хороший темп. Объявлено, что с февраля по июнь 2025 года произведено уже более 10 тысяч машин. В России производится в том числе сварка, окраска и антикоррозионная обработка кузовов.
Хотя тестовый Haval M6 LCV – один из первых переделанных экземпляров, этим же путем можно провести любой М6 примерно за 370 тысяч рублей.
Haval M6 LCV
- Длина / ширина / высота / база 4664 / 1830 / 1729 / 2680 мм
- Объем грузового отсека 2,3 м³
- Грузоподъемность 500 кг
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1497 см³; 105 кВт / 143 л. с. при 5600–6000 об/мин; 202 Н·м при 1800–4400 об/мин
- Топливо / запас топлива АИ‑92 / 55 л
- Трансмиссия передний привод; 6М или Р7
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте