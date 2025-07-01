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Самый популярный кроссовер в России начали собирать по полному циклу

В Калуге выпущен первый кроссовер Haval M6 по полному циклу

На заводе «Автомобильные технологии» в Калуге собрали первый тестовый автомобиль по полному циклу, в который вошли сварка и окраска кузова. В пресс-службе компании рассказали об успешной отработке технологий сварки, покраски и сборки.

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Далее запланирована подготовка к промышленному выпуску Haval M6 по полному циклу. Его рассчитывают начать в конце июля.

Размеры Haval M6 4664х1830х1729 мм при колесной базой 2680 мм. Он оснащен двигателем объемом 1,5 литра мощностью 143 л.с., а также МКП или роботом на выбор. Привод передний.

Стоит кроссовер 2025 г. в. от 2 179 000 рублей без учета спецпредложений.

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Источник: ООО «Автомобильные технологии»

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Ушакова Ирина
Фото:пресс-служба ООО «Автомобильные технологии»
Количество просмотров 188146
01.07.2025 
Фото:пресс-служба ООО «Автомобильные технологии»
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