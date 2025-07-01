Самые популярные кроссоверы в РФ стали дешевле!

Haval снизил цены на кроссоверы Jolion и M6 2024 года выпуска

Регулярно становящийся лидером рейтингов моделей-бестселлеров Haval Jolion и его почти столь же популярный собрат Haval M6 стали доступнее.

Во второй половине июня эти две модели Haval официально подешевели – правда, речь идет исключительно о машинах, произведенных в 2024 году. Сам по себе факт интересный: очень популярные в России машины не распродаются минимум по полгода. Но цены и впрямь привлекательные: Джолион подешевел на 100 тысяч рублей (3,7 – 5,3% от прежних цен) и теперь его можно купить за 1,8 млн рублей, а топ-версия обойдется в 2,6 млн рублей.

В свою очередь, кроссоверы Haval M6 2024 года скинули со своих прайсов 50 тысяч рублей – это минус 2,3 – 2,4% в зависимости от комплектации.

Такую машину можно забрать за 2 029 000 – 2 149 000 рублей. Источник пишет, что это уже второе за месяц снижение цен на Haval M6: в первой половине июня «вчерашки» дешевели на 100 тысяч рублей. Отметим, что речь идет о рекомендованных розничных ценах без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций. Кстати, оба кроссовера имеют российскую прописку: Jolion собирают в Туле, а M6 – в Калуге.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Цена Авто