Популярные кроссоверы российской сборки начали продавать с большими скидками

Бренд Haval снизил цены на кроссоверы Haval Jolion и Haval M6 на 50-100 тыс. руб

В России снова подешевели самые популярные модели китайской марки Haval: Jolion и M6. Цены снизились на авто 2024 и 2025 годов выпуска благодаря увеличенным прямым выгодам для покупателей.

Так, Haval Jolion и M6 2024 г. в. стали доступнее на 100 тысяч и 50 тысяч рублей соответственно. Теперь стоимость Haval Jolion 2024 года варьируется от 1,8 до 2,6 млн рублей. Кроссовер M6 оценивается в сумму от 2,03 млн до 2,15 млн рублей.

Цены на автомобили 2025 года формально остались без изменений, но Haval увеличил прямые выгоды (фактические скидки, которые снижают итоговую цену). Так, для Jolion 2025 г. в. дисконт повысился на 100 тысяч рублей и составил 150-250 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Для M6 скидка выросла на 50 тысяч, составив 200 тысяч рублей.

Теперь приобрести Haval Jolion 2025 г. в. можно по цене от 2 млн до 2,7 млн рублей, а M6 – от 1,98 млн до 2,1 млн рублей.

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Источник: «Автоновости дня»