Топ-5 самых популярных у россиян новых автомобилей из Китая

«Автостат»: в январе россияне чаще всего покупали китайский кроссовер Haval

Продажи китайского кроссовера Haval по итогам января текущего года достигли 11,8 тыс. экземпляров, это на 23% больше, чем за первый месяц 2024 года. В целом новые легковые автомобили китайских марок заняли на рынке РФ долю чуть более половины – 54,9% при объеме продаж 48,9 тыс. единиц. Об сообщили в «Автостате».

На втором месте по продажам бренд Chery – таких машин реализовано 8,9 тыс. экз., на 2% больше, чем год назад. Топ-3 замыкает марка Geely, продажи которой в январе снизились на 31% (6,2 тыс. единиц). Затем в рейтинге лидеров идут Changan и Omoda, продавшие за отчетный месяц 5 тыс. и 2,3 тыс. автомобилей соответственно.

Что касается модельного рейтинга, то самой продаваемой моделью остается Haval Jolion. Продажи этого кроссоверам выросли в годовом выражении почти на 5%, до 4,1 тыс. единиц. На втором месте среднеразмерный кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max – 4000 проданных автомобилей (+23%). На третьем месте Chery Tiggo 4 Pro, за январь таких моделей продано 2,8 тыс. (+9,3%).

Всего, по данным аналитиков, за первый месяц текущего года в России реализовано 89 тыс. новых легковых автомобилей – на 11% больше, чем в январе 2024 года.

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Источник: avtonovostidnya.ru